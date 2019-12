A Santa Fiora si accendono le luci di Natale venerdì 6 dicembre. Il Comune, per rendere speciale questo momento, ha organizzato un evento in piazza Garibaldi, aperto a tutta la cittadinanza, in programma alle 16.

L’iniziativa apre con i canti natalizi sotto l’albero, a cura dei bambini delle scuole, poi ci saranno l’animazione e i giochi della tradizione. A seguire, sotto al portone, sarà offerta una merenda golosa per tutti i bambini. E alle 19 il brindisi inaugurale.

La festa prosegue la sera con due eventi a cura di Mood Lounge e Jim Bar La Peschiera: una cena sotto il portone alle 20 e alle 21 lo spettacolo del Conte Max.

“L’accensione delle luminarie apre uno dei periodi dell’anno più copiosi per Santa Fiora, dal punto di vista degli eventi – commenta il sindaco Federico Balocchi – e anche quest’anno è partita a pieno ritmo la macchina organizzativa, per regalare grandi emozioni a chi sceglierà il nostro paese per le festività natalizie. Da noi le tradizioni sono ancora vive e le condividiamo con l’entusiasmo e la partecipazione di una volta. L’evento più atteso è ovviamente la spettacolare Fiaccolata del 30 dicembre che riunisce a Santa Fiora migliaia di visitatori per vivere i riti del fuoco tramandati di generazione in generazione.”