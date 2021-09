A Raffaella Carrà la cittadinanza onoraria a Monte Argentario

Nella seduta di ieri, 2 settembre, il consiglio comunale di Monte Argentario ha approvato all’unanimità la delibera di conferimento della cittadinanza onoraria alla signora Raffaella Maria Roberta Pelloni, in arte Raffaella Carrà. Questa la motivazione riportata nell’atto deliberativo :

“Vogliamo ricordarla per le sue attenzioni, per la sua gentilezza, per la sua semplicità, per la sua umanità e per la sua generosità. Vogliamo ringraziarla per aver scelto l’Argentario come luogo dove trascorrere il tempo libero e dove trovare ispirazioni per la sua attività e, soprattutto, per averlo amato in modo così intenso, così vero, così spontaneo, così totale. Amore che ha sbandierato e propagandato per il mondo, contribuendo, in maniera notevole, alla diffusione del nome e delle bellezze del nostro Promontorio. Amore che oggi, teniamo a confermare, essere stato ed essere ampiamente corrisposto. Corrisposto in maniera autentica, sincera, forte. L’Argentario ha accolto inizialmente Raffaella con orgoglio, poi, a mano a mano che il rapporto si andava facendo consuetudine, con simpatia, poi con amicizia e poi come parte della nostra comunità, in un crescendo di sentimenti e rapporti sempre più intensi. Raffaella è stata, è e sempre continuerà ad essere, una nostra concittadina. E proprio per testimoniare questo inscindibile legame ritengo giusto ed opportuno che il nostro Comune conferisca a Raffaella la cittadinanza onoraria.”

Durante la seduta il sindaco Borghini nel ricordare la grande artista recentemente scomparsa ha annunciato che sarà intestato a lei il nuovo parco giochi per bambini in corso di realizzazione a Porto Santo Stefano nella zona prospiciente il porto e che è stata messa a disposizione della famiglia l’esclusiva possibilità di usufruire della chiesetta del cimitero di Porto Santo Stefano quale luogo dove testimoniare la memoria di Raffaella.