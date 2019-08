A Pitigliano la presentazione del libro di Dianora Tinti “Vite sbeccate”

A Pitigliano, mercoledì 28 agosto, alle 17:30, in via Zuccarelli, area delle Macerie, sarà presentato il nuovo romanzo di Dianora Tinti “Vite Sbeccate“, Pegasus Edition.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Pitigliano, in collaborazione con il Rotary Club di Pitigliano, Sorano e Manciano e l’associazione Centro Culturale di Pitigliano.

Introduce Franca Micci, letture a cura di Martina Nizzi. Porteranno il saluto dell’amministrazione comunale, il vicesindaco Paolo Mastracca, e Irene Lauretti, assessore alla pubblica istruzione, cultura, turismo e Pari Opportunità del Comune di Pitigliano.

Al termine della presentazione si terrà un aperitivo con la scrittrice offerto dal Roraty Club Pitigliano, Sorano e Manciano e dall’associazione Centro culturale Fortezza Orsini di Pitigliano.

Il libro: la protagonista è Viola, un architetto di quasi cinquant’anni che, a dispetto dell’apparente serenità familiare, vive le sue inquietudini. Accanto a lei il giovane collega Gianluca, una storia d’amore finita nel peggiore dei modi lo ha lasciato incerto e tormentato. La ristrutturazione di un antico palazzo li porta nella residenza di due ricche signore. Con loro vive Aliènor, nipote prediletta. Gianluca ne è incuriosito e attratto, ma nello stesso tempo ne è spaventato, perché gli ricorda troppo la ragazza che lo ha lasciato. Ma anche Aliènor ha le sue ferite, fuggita da Parigi e da suo marito Roy. Botte, violenze fisiche e psicologiche l’hanno resa fragile e insicura. Anche ora che è stata costretta a rifugiarsi a migliaia di chilometri di distanza, presso le protettive zie che attraverso l’amore per lei riescono finalmente a confessarsi i segreti delle loro vite. Divisa tra la tranquilla vita esteriore e i dubbi di quella interiore, Viola intanto si trova di fronte a un evento inaspettato che la convince definitivamente sul da farsi. È arrivato il momento di liberarsi del passato e di lottare per il futuro.

Dianora Tinti scrittrice, giornalista pubblicista, blogger e critica letteraria, laureata in scienze economiche, scrive su riviste e quotidiani, collabora con Enti e associazioni per l’organizzazione di eventi culturali. Da 7 anni collabora con l’emittente toscana Tv9 alla trasmissione sui libri e gli autori “Quantestorievuoi”. Fa parte di numerose e importanti giurie di Premi letterari nazionali, ha ideato e realizzato il blog “Letteratura e dintorni”, dove recensisce libri e intervista autori. Oltre a vari racconti e a questo libro, ha scritto “Il pizzo dell’aspide” di cui sono state fatte tre edizioni e molte ristampe, “Il giardino delle esperidi” e “Storia di un manoscritto” con i quali ha ottenuto numerosi e importanti riconoscimenti a livello nazionale.