A Pari si ripercorre la storia di “Sanremo a 45 giri”

Mercoledì 17 luglio, nel caratteristico e suggestivo borgo di Pari, secondo appuntamento con “Aperitivo d’autore”, la nuova rassegna dedicata ai libri organizzata dal Comune di Civitella Paganico all’interno del calendario di eventi gratuiti “Certe sere d’estate”.

Alle 19, in piazza Castelfidardo, si terrà la presentazione del libro “Sanremo a 45 giri – La storia del Festival attraverso le copertine di tutte le canzoni partecipanti dal 1970 al 2018” di Daniele Sgherri e Federico Pieri. Seguirà il concerto “Musica e Parole, le sorelle Bertè”. A ogni appuntamento della rassegna sarà offerto un piccolo aperitivo con buffet.

Pari è il primo paese in Toscana che ha deciso di diventare “Borgo della Lettura” con l’obiettivo di creare un’offerta di turismo tematico che metta in evidenza le peculiarità locali tra cui ambiente e cultura. “Aperitivo d’autore” è il primo passo di questo recente percorso iniziato a marzo 2019 e che vedrà il susseguirsi di altre iniziative.

Il libro. Federico Pieri e Daniele Sgherri hanno passato gli ultimi vent’anni a spulciare nei mercatini, alle mostre di dischi e su internet in cerca dei 45 giri dei brani sanremesi. Da questa ricerca è nato il libro “Sanremo a 45 giri”, un lavoro di oltre 400 pagine attraverso le quali il lettore può fare un viaggio nel tempo.

Il libro raccoglie le immagini di tutti i 45 giri che hanno partecipato al Festival, edizione dopo edizione: il racconto si apre nel 1980, nella 30esima edizione del Festival di Sanremo. È l’anno del trionfo di Toto Cutugno con “Solo noi”, ma è anche l’anno di “Gelosia” di Bobby Solo, di “Su di noi” di Pupo e di “Contessa”, il brano dei Decibel di Enrico Ruggeri. Nel libro si racconta l’atmosfera del teatro Ariston, le gag dei conduttori, le canzoni in gara e la classifica finale.

Per info: Ufficio turistico al numero 328/5610254 o tramite la mail [email protected], oppure sulla pagina FB Comune di Civitella Paganico.