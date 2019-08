A Orbetello arriva EasyPark per gestire la sosta

Dalle prossime settimane, anche a Orbetello si potrà gestire la sosta su strisce blu con EasyPark, il servizio di mobile parking più diffuso in Italia ed in Europa.

Tramite l’App EasyPark, scaricabile per iOS, Android e Windows Phone, l’automobilista potrà comodamente attivare e terminare la propria sosta, con estrema facilità e rapidità.

Molti i vantaggi: l’utente risparmia tempo nelle operazioni di sosta, può prolungare la durata della sosta direttamente dal proprio cellulare, ovunque si trovi, o interromperla anticipatamente al rientro in auto, limitando il costo del parcheggio alla sosta effettivamente consumata, nel rispetto delle tariffe stabilite dall’Amministrazione comunale, infine può utilizzare il servizio nelle oltre 1200 città in cui è disponibile, di cui 350 in Italia, tra le quali, nell’area, Castiglione della Pescaia, Monte Argentario e Portoferraio.

Così intervengono per conto dell’Amministrazione comunale di Orbetello, l’Assessore al Turismo Maddalena Ottali e il Senatore Roberto Berardi, Consigliere Delegato alla Polizia municipale: “La nostra Amministrazione è attenta da sempre all’evoluzione degli strumenti che possano facilitare turisti e concittadini nella gestione dei servizi essenziali. Riteniamo pertanto che questa sia un’importante opportunità di assecondare le esigenze di riduzione dei tempi e dello stress che purtroppo sono già dilatati dai numerosi impegni quotidiani della vita contemporanea. Per venire però incontro anche a chi non ha familiarità con gli strumenti informatici, ricordiamo che rimarranno parallelamente attivi anche gli strumenti tradizionali di pagamento, senza costi aggiuntivi per l’utente.”

“Desideriamo innanzitutto ringraziare l’amministrazione comunale e il gestore Etruria Servizi grazie ai quale il nostro servizio è ora attivo anche a Orbetello – dichiara Giuliano Caldo, General Manager di EasyPark Italia –. Con la nostra app, l’utente può gestire la sosta comodamente dal proprio cellulare, senza perdite di tempo e stress. Attivare la sosta con EasyPark è molto semplice ed intuitivo, anche per chi non è avvezzo alla tecnologia. Bastano davvero pochissimi click.”

Come funziona EasyPark

Per utilizzare EasyPark, è necessario registrarsi tramite l’app EasyPark o dal sito www.easyparkitalia.it, e acquistare un credito di sosta, ricaricabile, con carta di credito dei circuiti Visa o Mastercard, oppure PayPal.

Le informazioni richieste per iniziare la sosta sono: il ‘codice area di sosta’, disponibile automaticamente sull’app EasyPark attivando la geolocalizzazione, e visibile sui parcometri, il numero di targa del veicolo, proposto automaticamente dopo il primo inserimento, e l’orario previsto di fine sosta, che potrà essere prolungato o interrotto anticipatamente, al rientro in auto.

A Orbetello non è necessario esporre il tagliando EasyPark sul cruscotto.

Gli ausiliari del traffico possono verificare la corretta attivazione della sosta tramite il controllo della targa dell’auto.

Costi servizio EasyPark:

Nessun costo di abbonamento. Per gli utenti occasionali che sostano a Orbetello il servizio EasyPark prevede una commissione di 0,19€ o 0,39€ a sosta, a seconda dell’area, da aggiungere all’importo della sosta consumata.

Chi utilizza spesso il servizio a Orbetello, o in tutte le altre città in cui è disponibile, può invece decidere di optare per il pacchetto EasyPark Large* a un canone fisso mensile di 2,99€, senza nessuna commissione sulle singole soste.