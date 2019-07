A Monterotondo Marittimo arriva il binocolo panoramico

Sulla terrazza panoramica di via Garibaldi, a Monterotondo Marittimo, un nuovo binocolo a gettoni consente ai cittadini e ai turisti di ammirare lo spettacolo del paesaggio circostante.

Robustezza, aspetto accattivante, semplicità d’uso, sono alcune delle caratteristiche che contraddistinguono questo binocolo, uno strumento di precisione realizzato dalla nota azienda nazionale Vellardi, specializzata nel settore, che ha già fornito molte altre città, tra le quali Roma e Firenze.

Progettato e realizzato per resistere a ogni condizione atmosferica, questo binocolo presenta una solida struttura, tutta in acciaio inox satinato e antivandalismo, con una testa in alluminio di elevato spessore e un’ottica professionale Nikon, con sistema antiappannamento.

“All’interno del quadro di rigenerazione e valorizzazione urbana – spiega Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo -, oltre a garantire una riqualificazione complessiva del paese, intervenendo sull’estetica e il decoro degli spazi pubblici, abbiamo pensato all’acquisto di questo binocolo per dare a tutti la possibilità di poter ammirare, con pochi spiccioli, la bellezza del panorama che ci circonda: le nostre colline, la vallata circostante, spingendo lo sguardo fino al mare. I fondi derivati dalla gettoniera saranno annualmente reinvestiti dal Comune di Monterotondo Marittimo in progetti culturali per il territorio”.