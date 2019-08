Sabato 10 e domenica 11 agosto a Marroneto, alla Piana del Riccio, nel comune di Santa Fiora, si terrà l’iniziativa “Raniero è con noi”, due giornate dedicate ai temi dell’accoglienza e della solidarietà, parlando di “Mimmo Lucano e Riace, storia di una rivoluzione gentile”.

La manifestazione è a cura di Rosso di Sera e Forum Cittadini del Mondo, in collaborazione con il Laboratorio Left di Grosseto. Durante la festa sarà aperta la mostra “immigrazione e accoglienza” dalle artiste Claudia Melotti e Antonella Giordano, curata e allestita da Silvio Pollicino, Maura Franco.

Il programma prevede nella giornata di sabato 10 agosto, alle 17 apertura con aperitivo, intervento di Stefania Amarugi del Forum cittadini del Mondo e il saluto di Azzurra Radicchi, vicesindaco del Comune di Santa Fiora. Alle 17 e 30 tavola rotonda sul tema “Accoglienza e solidarietà “Ripartire dal Modello Riace di Mimmo Lucano” con Stefano Galieni giornalista Left; Maurizio Brotini Cgil Toscana; Sergio Bontempelli dell’associazione MammaAfrica; Paola Baldelli Circilo Macrame.

Alle 18:30 presentazione del libro “Le Città immobili” con Jacopo Landi (autore) e Dmitrij Palagi (Neo consigliere Comune di Firenze – Segretario Prc Firenze); alle 20 la cena a base di piatti e vini tipici e alle 21 il concerto De’ Soda Sisters, musica popolare Italiana & Agrifolk.

Domenica 11 agosto, alle 17:30, la manifestazione prosegue con lo spettacolo “Le storie di Khaled”, teatro per grandi e bambini con Stefano Stefani. Alle 18:30 la presentazione del libro “Combattevamo i fascisti per mare e per terra. Vita e ballate di Woody Guthrie” con Alessando Angeli (autore) e Alessio Buzzani. Alle 20 la cena e alle 21 serata di musica con Gianni D.j set combat rock e Gaia di Benedetto “The Voice”. Elio Irudal.

Info: [email protected] 3382904087