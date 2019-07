A Marina di Grosseto torna la casetta dell’acqua per un’estate plastic free

Per un’estate plastic free, è attivo da oggi sul Leopoldo di Lorena II (accanto al Bagno La Rotonda) l’impianto che distribuisce gratuitamente acqua naturale e refrigerata a cittadini e turisti. All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il presidente di AdF Roberto Renai e l’amministratore delegato di AdF Piero Ferrari.

Anche quest’anno Comune e AdF rinnovano il proprio impegno per la sostenibilità ambientale nella località turistica maremmana, con un’iniziativa che vuole contribuire a raggiungere l’obiettivo del plastic free, ovvero ridurre al massimo l’utilizzo della plastica monouso. Oltre a valorizzare la qualità della risorsa idrica erogata dal gestore, un’acqua salubre e costantemente controllata, la casetta dell’acqua consentirà infatti a cittadini e turisti di non utilizzare bottigliette in plastica monouso, riducendo così anche le emissioni di anidride carbonica derivanti dal loro smaltimento, con un beneficio ambientale a vantaggio di tutti.

L’impianto resterà attivo per tutta la stagione turistica, fino al 30 settembre.