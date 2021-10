“A…Mare il mare”: i sub ripuliscono spiagge e fondali del Golfo

Con il patrocinio dei Comuni di Follonica e Scarlino, torna domani, sabato 2 ottobre, la giornata ecologica di pulizia dei fondali marini “A…Mare il mare“, organizzata dalla Lega navale di Follonica, sezione Sub.

La manifestazione, che si svolge ormai da diversi anni per sensibilizzare i cittadini alle problematiche ambientali legate all’abbandono dei rifiuti in mare, rientra tra le iniziative che i Comuni di Follonica e Scarlino organizzano nell’ambito del programma Foundation for Environmental Education per la candidatura alla Bandiera Blu 2022 e per rinnovare gli impegni presi per la conservazione del Santuario Pelagos, con la firma della Carta di Paternariato per la tutela dei cetacei e delle tartarughe marine

L’evento si svolgerà nello specchio acqueo antistante Follonica e Scarlino e i sub partiranno alle 8.30 dal circolo Cala Violina di Follonica, che ha offerto la propria sede operativa.

Tutti i rifiuti prima o poi arrivano al mare e questa iniziativa contribuisce a far conoscere anche le tipologie di rifiuto presenti sul fondo marino che spesso sono di origine terrestre, portate in mare dai vari agenti atmosferici.