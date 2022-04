“A Grosseto manca solo la C!”: le bellezze del territorio campeggiano sui tram di Milano – VIDEO

A partire da lunedì 11 aprile, e per 30 giorni, anche gli utenti dei mezzi pubblici milanesi potranno ammirare le bellezze e le peculiarità di Grosseto.

“A Grosseto manca solo la C!“: è questo, infatti, il filo comune che legherà immagini e suggestioni del territorio maremmano, che da lunedì prossimo sarà presente sulle linee tram 2 e 19, il cui percorso si snoda quotidianamente attraverso i luoghi simbolo di Milano, come il duomo, piazza Cordusio, corso Magenta e corso Sempione. La protagonista della promozione è proprio quella famosa “C” aspirata che rende unica l’inflessione toscana.

Il claim della campagna, dunque, punta a sottolineare uno degli inconfondibili aspetti degli abitanti della nostra terra, resi unici da questa particolarità. Uno slogan asciutto, ma allo stesso tempo evocativo e autoironico. È proprio quest’ultimo aspetto una delle chiavi di lettura più importanti: stiamo uscendo da un periodo difficile, complicato, ecco quindi l’obiettivo di regalare anche un sorriso a chiunque si trovi davanti a questo messaggio pubblicitario e a coloro che verranno in Maremma per vivere momenti di spensieratezza, staccandosi dalla monotonia e rilassandosi a contatto con la natura e con attività e attrazioni che solo Grosseto può offrire.

Il concetto espresso dallo slogan viene confermato dalle immagini ad esso collegate, accompagnate da testi in cui la consonante “h” sostituisce la “c”. Al fine di evidenziare al meglio le opportunità che offre la Maremma, si è voluto racchiudere in quattro categorie alcuni macroambienti tipici del luogo: clima temperato e vicinanza del mare, cibo, storicità del territorio, immersione nella natura e attività sportive.

“Si tratta di un’iniziativa interessante e innovativa – sottolinea il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. E’ un progetto di marketing che unisce Grosseto a Milano ed è una scelta azzeccata perchè coinvolge una delle città più importanti in Europa. Abbiamo realizzato uno slogan ironico, puntando sui difetti della nostra pronunzia, conosciuti in tutta Italia. Questa campagna mette in evidenza le caratteristiche del nostro territorio, come il clima mite, i tanti chilometri di piste ciclabili, il buon cibo, e il nome della nostra città: Grosseto”.

“Questa campagna pubblicitaria non è l’unica iniziativa promozionale turistica di Grosseto – spiega l’assessore al turismo, Riccardo Megale –. L’11 aprile, infatti, su National Geographic usciranno due pagine sul nostro territorio. L’iniziativa di Milano vuole intercettare quei cittadini che trascorrono le vacanze in Maremma per diversi giorni all’anno. Grosseto esce così dal guscio e si fa conoscere nella capitale economica italiana, valorizzando le sue ampie tipologie di offerta turistica. Dobbiamo puntare a comunicare sempre di più ciò che gli altri ci invidiano: la vivibilità del territorio”.

“Ringrazio l’amministrazione comunale per aver accolto la nostra proposta innovativa, fresca e trasversale – aggiunge Barbara Ciacci, di Internetfly -. La campagna mette al centro Grosseto e porta la nostra città a Milano durante la Borsa internazionale del turismo, uno degli eventi più importanti. E’ motivo di orgoglio vedere la scritta ‘Grosseto’ su un tram che passa lungo le location più importanti del capoluogo lombardo. Il tram ha due carrozze, con quattro facciate su cui campeggiano gli slogan della campagna e un QR code che rimanda al sito QuiMaremmaToscana”.

Il significato dei quattro claim

“Fa haldo anche in inverno”

Il primo punto di forza è la vicinanza del mare e il conseguente clima temperato: oltre a garantire una stagione estiva con belle giornate di sole e alte temperature, è possibile godere del territorio anche nei mesi più freschi, così da approfittare di una stagione ben più lunga rispetto ad altre località.

“In bicihletta nella natura”

Grosseto offre numerose alternative, tra cui quella di fare attività sportiva a contatto con la natura. Grazie alla vicinanza del centro abitato con il Parco della Maremma è possibile fare escursioni a piedi, in bicicletta, a cavallo e in canoa.

“La hultura dei borghi medievali”

Il terzo copy della campagna fa leva sulla bellezza e la storicità dei luoghi grossetani: un territorio da sempre conosciuta per la sua storia. Gli Etruschi furono i primi a scoprire questa terra e, dopo di loro, si sono susseguiti diversi insediamenti di altre epoche e ancora oggi è possibile visitare siti archeologici e borghi medievali frutto di queste culture.

“La hucina della tradizioni”

Infine, l’ultimo punto di forza che è stato messo in rilievo è la tradizione culinaria. Nel corso degli anni, le mamme hanno tramandato alle figlie, che a loro volta lo hanno fatto ai loro discendenti, l’arte della pasta fatta in casa. Un patrimonio che, purtroppo, si sta perdendo, ma che è possibile ritrovare e recuperare nei ristoranti tipici della zona che propongono ottimi tortelli, pici e pappardelle.