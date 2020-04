Emergenza Coronavirus: continua la raccolta fondi di A.Gi.Mus per l’ospedale Misericordia

Grazie alla grande generosità dei cittadini l’obiettivo di raccogliere 5.000 euro a fine aprile è stato raggiunto in anticipo.

La campagna “80 voglia di donare… per l’ospedale Misericordia di Grosseto” è stata attivata il 27 marzo dalla sezione provinciale dell’associazione A.Gi.Mus per assicurare al presidio ospedaliero locale una fornitura di materiali per la sicurezza del personale sanitario per far fronte alla situazione di pandemia.

L’associazione aveva definito un obiettivo economico tale da poter assicurare una fornitura adeguata di guanti, mascherine Fp2, Fp3, visiere e copriscarpe. Al raggiungimento del primo step, è stato inoltrato un ordine di visiere e mascherine di tipo FP2, che è in arrivo a giorni.

Importante la donazione di 3.000 euro da parte del reggimento Savoia Cavalleria, con cui si è creato un sodalizio decennale nato in occasione del progetto di musica e di solidarietà della stagione musicale “La voce di ogni strumento”. L’importo donato si somma a 3.505 euro frutto delle donazioni dei cittadini, raggiungendo la cifra complessiva di 6.505 euro e superando l’obiettivo che l’associazione si era prefissato.

“Un risultato che ci rende orgogliosi ed estremamente riconoscenti nei confronti di chi ha creduto e ci ha affiancato in questa iniziativa – dichiara Gloria Mazzi, presidente dell’associazione A.Gi.Mus di Grosseto –, ma che ci pone di fronte a una nuova sfida: d’accordo con i referenti presidio ospedaliero, vorremmo riuscire ad acquistare uno scanner termico da dare loro in dotazione, per l’accesso ai locali dell’ospedale Misericordia attraverso l’ingresso principale“.

A.Gi.Mus, così, fa appello ai soci, al pubblico dei concerti, ai tanti “compagni di viaggio” nei progetti musicali, per fare questo ultimo tratto di strada insieme.

La campagna si concluderà a fine aprile, ognuno può contribuire anche con una piccola somma, tramite Pay Pal, accedendo direttamente alla pagina di donazione sul sito https://lavocediognistrumento.it/donazione-ospedale/, oppure con un bonifico intestato a A.Gi.Mus Grosseto: IBAN: IT 17 P 084611430 000 001069 7803 – Banca di Credito Cooperativo Castagneto Carducci Agenia di Grosseto – Causale: Emergenza Covid-19

Per informazioni e contatti: cell. 339.7960148 – e-mail: lavocediognistrumento@gmail.com.

“In questi momenti l’impegno più importante anche di un’organizzazione culturale come la nostra – sottolinea la presidente Gloria Mazzi – è di mettere al centro il benessere della nostra comunità. Ritorneremo a stare insieme con serenità, ma adesso è fondamentale ritrovare l’unione per un obiettivo comune”.