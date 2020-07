Domani a Castiglione della Pescaia test sierologici gratuiti

Castiglione della Pescaia, domani, sarà uno dei dieci luoghi individuati dalla Regione Toscana da dove parte la campagna “Movida Si.Cura”. All’iniziativa collaborano il coordinamento regionale di Anpas, Croce Rossa Italiana e Federazione delle Misericordie.

Dalle 22:00 fino alle 02:00 di domenica 26 luglio, all’interno del gazebo che sarà posto in corso della Libertà all’incrocio con via Celso Camaiori, saranno eseguiti i test sierologichi, su base volontaria, a tutti coloro che intendono effettuarli.

«Continuiamo nell’opera di sensibilizzazione di castiglionesi e ospiti sulle misure anticontagio – spiega il sindaco Giancarlo Farnetani – e con questa attività di prevenzione promossa dalla Regione Toscana, proseguiamo con iniziative importanti, soprattutto per la divulgazione dei comportamenti e stili di vita sicuri.

Il test sarà eseguito da un professionista sanitario, medico o infermiere, mentre l’accoglienza dell’utenza e la vigilanza sul rispetto delle norme anti-assembramento nei pressi del gazebo sarà garantita dai volontari delle associazioni».

L’estate 2020 nella cittadina costiera sta facendo registrare una presenza massiccia di ragazzi, soprattutto nei weekend e dopo la fine del lockdown, per impedire il ritorno a situazioni come quelle già vissute nei mesi scorsi, la presenza di un presidio sanitario offrirà un’occasione in più per far verificare l’eventualità se sono venuti a contatto con il virus.