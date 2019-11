L’Istituto Agrario compie 80 anni: in programma due giorni di festeggiamenti

L’allora Regio Istituto Tecnico Agrario è nato nel 1938 a Follonica e si è trasferito dopo pochi anni a Grosseto; nel 1989, in occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione della scuola, l’Istituto è stato intitolato e dedicato a Leopoldo II di Lorena, l’ultimo Granduca regnante in Toscana, che nella bonifica e nello sviluppo della pianura grossetana e dell’intera area tirrenica meridionale della regione ha investito enormi capitali pubblici e privati.

Da allora e da ottanta anni quindi, l’Istituto ha formato migliaia e migliaia di studenti, restando un punto forte di riferimento per la cittadinanza grossetana e non solo, con l’obiettivo di dotare il territorio di tecnici esperti nel settore senza tralasciare l’importanza dello sviluppo dell’uomo e del cittadino, formazione ed istruzione, binomio inseparabile per la costruzione di generazioni future.

E per la celebrazione della ricorrenza, sono state organizzate due giornate di festeggiamenti:

venerdì 22 novembre , alle 15, nella sala del Consiglio provinciale, in piazza Dante, Grosseto, ci sarà la presentazione degli eventi; alle 16.30, nella sede dell’Istituto Tecnico Agrario, alla Cittadella dello Studente, a Grosseto (modificato il luogo di ritrovo, a causa delle condizioni metereologiche presumibilmente avverse ), ritrovo degli “ex” studenti, docenti, personale scolastico, con la presentazione della pubblicazione: “80 anni e non solo…Istituto Tecnico Agrario 1938-2018”; a seguire merenda-cena (dare conferma attraverso mail: [email protected]

Nella foto: gli studenti dell’Istituto nell’anno scolastico 1975-1976.