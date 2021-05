Il multimateriale, come fare una corretta raccolta differenziata? Ecco la terza pillola di 6News

Piatti e bicchieri di plastica, barattolame per alimenti sia per l’uomo che per gli animali, utensili da cucina interamente di metallo, ma anche sacchetti di patatine, imballaggi di prodotti surgelati, tappi a corona e tanto altro.

L’elenco dei rifiuti che rientrano nella categoria del multimateriale è molto lungo, ma come vanno conferiti? In quali contenitori? E, grazie a una corretta differenziata, cosa si può produrre con questi rifiuti riciclati? Per rispondere a queste e a tante altre domande ecco la terza puntata di 6News, il “telegiornale ambientale” realizzato da Sei Toscana.

Da ieri, su tutti i canali social della società e sulle tv locali del territorio, è in onda la terza pillola informativa realizzata da Sei Toscana. In ogni puntata, della durata di due minuti, vengono date tutte le info utili per permettere al cittadino di fare una buona raccolta differenziata ed è spiegato, con un linguaggio semplice, chiaro e ironico, il percorso che ogni tipologia di rifiuto segue: dal conferimento al suo riciclo e recupero.

La terza puntata è sul multimateriale. 6News è visibile su sette emittenti tv regionali e Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn di Sei Toscana. Le strisce informative saranno visibili anche sul sito e sul canale YouTube di Sei Toscana.