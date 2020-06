Marina di Grosseto conquista le 5 Vele: “Premiati bellezza del territorio e nostro impegno”

“Un’altra prestigiosa certificazione per la qualità della nostra costa: sono le 5 vele di Legambiente e Touring club assegnate a Marina di Grosseto“.

A dichiararlo sono il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e il vicesindaco e assessore al turismo, Luca Agresti.

“Un risultato che sottolinea la bontà del nostro territorio, sia per le sue bellezze naturalistiche e paesaggistiche sia per la capacità della pubblica amministrazione, con la collaborazione dei privati, di salvaguardarle, offrendo anche servizi e attrattive di livello. Qualità dell’accoglienza e sostenibilità turistica, pulizia del mare e delle spiagge, conservazione del territorio e del paesaggio, presenza di luoghi di interesse storico-culturale, musei, siti archeologici, presenza di servizi per disabili, iniziative nel campo della gestione sostenibile sono solo alcune delle voce premiate per Grosseto – spiegano il sindaco e Agresti -. Con questo nuovo traguardo, che accogliamo onorati e orgogliosi, apriamo le porte alla nuova stagione estiva e invitiamo i turisti a visitare la nostra meravigliosa terra”.