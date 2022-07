Festambiente sbarca a Follonica: consegnate le 5 vele al Comune

Legambiente torna a far tappa nel comune di Follonica per raccontare il programma della trentaquattresima edizione di Festambiente, che si terrà dal 3 al 7 agosto a Rispescia, alle porte del Parco della Maremma, e per la consegna delle 5 Vele di Legambiente e Touring club, di cui da poco anche l’amministrazione follonichese è stata insignita.

Superata la prova della pandemia, la manifestazione del cigno verde è pronta ad affrontare lo scenario internazionale attuale e per questo, con una guerra disumana in corso, l’emergenza sanitaria ancora in atto, la crisi economica ed energetica e la crisi di Governo in atto, ha deciso di continuare ad alzare la voce in fatto di sostenibilità, affinché non si facciano passi indietro nelle politiche ambientali. Non a caso il claim di quest’anno è #lapaceèrinnovabile, così come i colori e il logo scelti per questa edizione rimandano alle energie rinnovabili e alla bandiera della pace, valori imprescindibili e su cui dover puntare per uscire dalle crisi senza scendere ai compromessi e cedere ai richiami dell’energia fossile e nucleare. Oggi più che mai, a fronte dell’incertezza che segue alla caduta del Governo, per Legambiente è necessario ribadire questo messaggio richiamando le istituzioni sia nazionali che europee alle proprie responsabilità.

A partecipare all’iniziativa sono stati Angelo Gentili, coordinatore di Festamebiente e componente della segreteria nazionale di Legambiente; Mirjam Giorgieri, assessore alle politiche ambientali e della sostenibilità; Alessandro Ricciuti, assessore alle politiche di coordinamento, rilancio e sviluppo economico.

“Il vessillo delle 5 Vele – ha dichiarato Angelo Gentili, coordinatore di Festambiente e componente della segreteria nazionale di Legambiente -, riconoscimento di Legambiente e Touring Club, anche quest’anno vede il comprensorio Maremma toscana, di cui il Comune di Follonica, il Comune di Castiglione della Pescaia, i Comuni di Grosseto e Scarlino fanno parte, in vetta alla classifica e dimostra che la strada intrapresa è quella giusta. Poter contare su amministrazioni virtuose e capaci di guardare al futuro con uno sguardo davvero green è per noi motivo di orgoglio e spinta a fare sempre di più e meglio. Da anni, il Comune di Follonica ci accompagna nella riconversione della costa a territorio amico dell’ambiente e i tanti progetti messi in campo negli anni sono tasselli fondamentali di un mosaico che porterà la Maremma e la Toscana a diventare modelli per l’intero Paese in fatto di turismo sostenibile.”

“Riconquistare le 5 Vele è ogni anno volta di orgoglio, ma anche dimostrazione che il grande impegno dell’amministrazione viene ripagato – ha dichiarato l’assessore Mirjam Giorgieri, con delega alle politiche ambientali e della sostenibilità -. Il nostro obiettivo prioritario è da sempre tutelare il territorio e l’ambiente, fulcro della vivibilità di tutti i cittadini e di ogni amministratore, e anche grazie a Legambiente questa importante bandiera ancora una volta sventolerà sulla nostra città”.

“La città di Follonica, i cittadini e gli operatori economici e turistici sono di nuovo ripagati degli sforzi che, ognuno per le proprie competenze, effettuano e attuano per il bene comune affinché questo importante vessillo possa ogni anno esserci assegnato – ha dichiarato Alessandro Ricciuti, assessore alle politiche di coordinamento, rilancio e sviluppo economico -, tanto più che Follonica è a sua volta parte di un territorio più ampio, la costa maremmana, ambito che dimostra ogni anno sensibilità e impegno verso l’ambiente e la sostenibilità.“

L’ingresso a Festambiente anche quest’anno sarà gratuito. All’interno della manifestazione sarà possibile assistere a dibattiti e momenti di approfondimento, letture, proiezioni di film rigorosamente in chiave green, gustare buon cibo bio tra musica e spettacoli, passeggiare tra gli spazi espositivi in cui sono raccontate alcune delle esperienze più all’avanguardia del Paese in fatto di sostenibilità e moltissimo altro. Per informazioni: www.festambiente.it.