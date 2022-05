“24mila baci di puro divertimento”: il dj Marco Bresciani torna al Baluba

Il mese di giugno inaugura con un evento da non perdere al Baluba.

Mercoledì primo giugno torna il dj Marco Bresciani. Il “capitano” porta con sé uno dei format più amati dell’estate: “24mila baci di puro divertimento“. Le hit del momento si incrociano con i successi intramontabili del passato: e a fare da filo rosso a tutta la serata ci sarà come sempre la voce inconfondibile del dj toscano. Il soprannome “capitano” arriva proprio da questa sua caratteristica inconfondibile, è lui al comando della notte, i suoi racconti accompagnano la musica e come sempre non mancherà il divertimento.

Per informazioni e prenotazioni cell. 331.9114998 oppure il sito web www.discovillage.it.

Il Baluba è in via Sanzio a Follonica, all’interno dell’Acqua Village Water Parks.