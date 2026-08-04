Siccità, Simiani: “Dal Governo stop alla diga sul Merse”

“L’incoerenza di Fratelli d’Italia e della destra sulla diga del Merse, tra le province si Siena e Grosseto, è ormai evidente. Dopo le false accuse di immobilismo rivolte al Partito Democratico da esponenti di Fratelli d’Italia, tra cui la senatrice Simona Petrucci e il consigliere regionale della Toscana Luca Minucci, il Governo Meloni ha respinto il mio ordine del giorno al Collegato agricolo che impegnava l’esecutivo a sostenere la realizzazione di nuovi invasi e infrastrutture di accumulo idrico, con particolare riferimento alla Toscana meridionale. È il classico cortocircuito della destra: in Toscana si chiede di accelerare sull’opera, a Roma si vota contro gli atti che vanno esattamente in quella direzione”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente della Camera Marco Simiani, sul suo atto alla proposta di legge “Collegato agricolo”, respinto oggi martedì 4 agosto dall’Aula di Montecitorio.

“La diga sul Merse è oggi ancora più necessaria di ieri. La siccità e gli effetti dei cambiamenti climatici stanno colpendo la Toscana con intensità sempre maggiore e negli ultimi anni sono aumentati esponenzialmente, mettendo a rischio agricoltura, imprese e approvvigionamento idrico. Per questo servono programmazione, investimenti e studi di fattibilità aggiornati, non propaganda. La sicurezza idrica è una priorità strategica per la Maremma e per tutta la Toscana anche se il Governo Meloni continua colpevolmente ad ignorare l’emergenza, come già successo nei mesi scorsi con lo stop all’emendamento Pd che chiedeva di realizzare l’invaso sul fiume Albegna. Noi comunque non ci arrendiamo e continueremo a lavorare in Parlamento affinché il problema della siccità venga realmente affrontato con serietà e responsabilità”: conclude Simiani.