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Pista ciclopedonale tra il ponte sull’Ombrone e Principina a Mare: il Comune approva il progetto

di Redazione
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Grosseto. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo percorso pedonale e ciclabile, parte della Ciclovia Tirrenica, che collegherà il ponte sul fiume Ombrone con la frazione balneare di Principina a Mare, un’opera strategica per la mobilità sostenibile, la valorizzazione del territorio e la sicurezza degli spostamenti.

I lavori

L’intervento prevede un investimento complessivo di 2 milioni e 950mila euro, di cui 2,2 milioni finanziati dalla Regione Toscana e 750mila euro cofinanziati dal Comune di Grosseto.

Con l’approvazione del progetto esecutivo si conclude la fase progettuale e l’amministrazione potrà avviare rapidamente le procedure per l’affidamento dei lavori.

Il nuovo collegamento ciclopedonale consentirà di unire in modo sicuro il ponte sull’Ombrone con Principina a Mare, offrendo a cittadini e turisti un’infrastruttura moderna dedicata alla mobilità dolce, in grado di favorire gli spostamenti in bicicletta e a piedi, riducendo l’utilizzo dell’automobile e valorizzando uno dei principali accessi al litorale grossetano.

Il progetto comprende anche la realizzazione di una passerella ciclopedonale, opere di sistemazione a verde e di arredo urbano, oltre agli interventi necessari per l’inserimento dell’infrastruttura nel contesto ambientale e paesaggistico.

L’opera rientra nel Programma triennale dei lavori pubblici del Comune di Grosseto ed è stata sviluppata nel rispetto delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici.

«L’approvazione del progetto esecutivo – hanno dichiarato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi rappresenta un traguardo importante per la nostra amministrazione e un motivo di grande soddisfazione. Con quest’opera manteniamo un impegno concreto verso cittadini e turisti, realizzando un collegamento sicuro, moderno e pienamente integrato con il contesto ambientale. Siamo fieri di portare avanti un intervento strategico che migliorerà la mobilità sostenibile, valorizzerà il nostro territorio e renderà ancora più accessibile uno dei principali ingressi al litorale grossetano. Ora siamo pronti ad avviare la fase dei lavori, affinché questo progetto possa diventare presto una realtà.»

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