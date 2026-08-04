Auto esce di strada e si ribalta: giovane trasportato in ospedale in gravi condizioni

Pitigliano (Grosseto). La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sorano è intervenuta oggi pomeriggio, intorno alle 17.30, sulla Strada Regionale 74, nel comune di Pitigliano, per un incidente stradale che ha coinvolto una sla auto.

Per cause in corso di accertamento, il veicolo ha sbandato ed è uscito di strada, ribaltandosi.

All’arrivo della squadra il conducente, un uomo di 22 anni, era già fuori dall’auto ed è stato trasportato all’ospedale Misericordia in codice 23 dal personale sanitario della Croce Rossa di Pitigliano e dell’automedica.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo. Sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Pitigliano.