Un’estate contro la solitudine: aperti anche ad agosto gli spazi per gli anziani e gli Atelier Alzheimer

Follonica (Grosseto). L’estate è il periodo in cui molti partono, ma per chi resta in città, soprattutto per le persone anziane e per chi si prende cura ogni giorno di un familiare con demenza, le settimane di agosto possono diventare particolarmente difficili.

La riduzione delle attività, il caldo e il rischio di isolamento rendono ancora più importante poter contare su punti di riferimento e occasioni di incontro.

Per questo, anche durante il mese di agosto, proseguono gli incontri estivi per anziani e caregivers e restano aperti gli Atelier Alzheimer gestiti dalla cooperativa Nomos.

Gli incontri si terranno all’Auser I Tre Saggi, in via Pietro Nenni 2 a Follonica, il martedì e venerdì dalle 9 alle 12.

Accanto agli incontri nei centri, Nomos mantiene attivi per tutto agosto anche i servizi di assistenza domiciliare, sia di notte che di giorno, con interventi professionali a casa per accompagnare la persona con demenza e sostenere la famiglia nella gestione quotidiana.

“L’estate – afferma Gaia Guidotti, vicepresidente di Nomos – può essere un periodo particolarmente delicato per chi vive situazioni di fragilità o si occupa quotidianamente di un familiare con demenza. Per questo abbiamo scelto di garantire continuità alle attività di socializzazione, ascolto e sostegno, affinché nessuno si senta solo nei mesi estivi”.

“Il nostro obiettivo – conclude Guidotti – è offrire un punto di riferimento costante, anche quando molte attività si fermano. La continuità del supporto è fondamentale sia per le persone con demenza sia per i caregiver, che spesso durante l’estate affrontano un carico ancora più impegnativo”.

Per tutte le informazioni è possibile telefonare allo 055.6510477.