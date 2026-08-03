Tari, Scarlino Futura: “Il Comune non trova soluzioni per combattere aumenti”

Scarlino (Grosseto). Assente all’ultima seduta per impegni inderogabili, la consigliera di Scarlino Futura Ilenia Biagiucci intervene sul rincaro della Tari e precisa sulla proposta di rateizzazione.

“A causa di impegni inderogabili, come consigliere del gruppo Scarlino Futura non ho potuto presenziare all’ultimo Consiglio comunale, ma ritengo tuttavia doveroso nei confronti dei cittadini intervenire per esprimere la posizione in merito alle recenti decisioni assunte dall’amministrazione e al dibattito emerso nel corso dell’adunanza – spiega Biagiucci –. Dalla seduta è arrivata la conferma di un aumento della Tari di circa il 5%, che porta il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti a superare i 2,1 milioni di euro. Ad esempio, una già cara bolletta Tari di 500 euro dopo questo aumento si aggirerà sui 525 euro. Pur consapevoli dell’aumento tariffario derivante da Arera del 3,88%, riteniamo che ogni incremento rappresenti sempre un sacrificio significativo per le famiglie e per il tessuto economico locale. Dati alla mano, infatti, ciò dimostra che dall’aumento derivante da Arera alla quota percentuale scaricata sulle spalle dei cittadini vi è una differenza dell’1,1% che l’amministrazione non ha saputo compensare”.

“Su questo punto, non possiamo che esprimere, ancora una volta, estrema contrarietà rispetto alla posizione della Giunta Travison che non si dimostra effettivamente impegnata nella ricerca di soluzioni volte all’efficientamento del servizio e al contenimento dei costi futuri, in controtendenza rispetto a quanto fatto da amministrazioni del territorio che, di fatto, hanno deciso di ricorrere a strumenti compensativi per alleggerire l’onere a carico dei cittadini – sottolinea la consigliera comunale -. In merito poi all’estensione del pagamento della Tari a quattro rate annuali a partire dal 2027, desideriamo fare una serena precisazione nei confronti dei colleghi di Scarlino nel Cuore. Accogliamo favorevolmente ogni misura volta ad agevolare i contribuenti nei momenti di scadenze fiscali, ma ci preme ricordare che quello della rateizzazione è un tema da sempre caro a diverse sensibilità politiche e non rappresenta certo un’idea o una misura di esclusiva paternità di Scarlino nel Cuore e dei partiti che rappresentano, primo fra tutti il Partito Democratico”.

“Come Scarlino Futura, rinnoviamo il nostro impegno a vigilare con senso di responsabilità sull’operato dell’amministrazione – termina la nota – e a offrire un contributo costruttivo nell’esclusivo interesse della comunità di Scarlino”.