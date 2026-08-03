Proposta di legge per tutelare il commercio di vicinato: continua la raccolta firme di Confesercenti

Grosseto. Prosegue in tutta la provincia la raccolta firme promossa da Confesercenti a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare “Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità”. Questa settimana Confesercenti Grosseto organizza due nuovi appuntamenti sul territorio.

Il programma della raccolta firme

Il primo appuntamento è in programma martedì 4 agosto, dalle 17 alle 20, alla pizzeria Cartoon di Bagno di Gavorrano. Il secondo è fissato per giovedì 6 agosto, dalle 9 alle 11, nel quartiere di Senzuno a Follonica, all’osteria La Bottega. Per firmare è necessario presentarsi con un documento di identità valido.

La proposta di legge nasce con l’obiettivo di contrastare la progressiva desertificazione commerciale che interessa centri storici, quartieri e piccoli paesi, sostenendo le attività di vicinato e promuovendo interventi coordinati di rigenerazione urbana e commerciale.

«La chiusura di un negozio o di un servizio di prossimità non rappresenta soltanto la perdita di un’attività economica – sottolinea il presidente provinciale di Confesercenti Grosseto, Massimiliano Mei -, ma incide sulla vivibilità, sulla sicurezza e sulla qualità delle relazioni sociali di una comunità. Con questa proposta chiediamo strumenti concreti per aiutare le imprese, recuperare gli spazi commerciali inutilizzati e mantenere vivi i nostri centri urbani e i nostri quartieri».

La campagna vuole coinvolgere cittadini, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni su un tema che riguarda direttamente il futuro delle comunità locali. Confesercenti Grosseto invita tutti coloro che ne condividono le finalità a recarsi presso uno dei due presìdi, conoscere i contenuti della proposta e sottoscriverla.

«Ogni firma contribuisce a dare maggiore forza a una proposta che mette al centro il commercio di prossimità come elemento essenziale della qualità della vita e della coesione sociale – conclude Mei -. Invitiamo cittadini e imprese a partecipare e a sostenere questa iniziativa».

Per informazioni: https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/6700009