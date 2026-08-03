Pnrr, Simiani: “Teleriscaldamento in tutti i territori geotermici”

“L’accoglimento da parte del Governo del nostro ordine del giorno rappresenta un risultato concreto per la Toscana e per tutti i territori dove sono presenti impianti geotermici. L’impegno assunto dall’esecutivo consentirà infatti di destinare prioritariamente le eventuali risorse residue del Pnrr alla realizzazione e all’estensione delle reti di teleriscaldamento nei Comuni geotermici che ancora ne sono privi o necessitano di un potenziamento. Si apre così una prospettiva significativa soprattutto per quei Comuni del Monte Amiata e dell’area tradizionale, che fino ad oggi non hanno potuto beneficiare di questa opportunità nonostante la presenza della risorsa geotermica”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio Marco Simiani sul suo ordine del giorno al Decreto “Pnrr Infrastrutture”, approvato oggi, lunedì 3 agosto, dall’Aula di Montecitorio.

“Con questo impegno sarà possibile valorizzare pienamente una fonte rinnovabile già disponibile, riducendo le bollette energetiche di famiglie e imprese, abbattendo le emissioni e rafforzando lo sviluppo sostenibile delle aree interne. È un passo avanti significativo che riconosce il ruolo strategico della geotermia e offre finalmente a tutti i comuni geotermici la possibilità di realizzare reti di teleriscaldamento efficienti, colmando un ritardo che non aveva più alcuna giustificazione”: conclude Simiani.