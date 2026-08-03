Incontro sulle stelle cadenti e osservazione del cielo: ecco “Castello al buio”

Roccastrada (Grosseto). Lunedì 10 agosto, in occasione della notte di San Lorenzo, il suggestivo castello di Montemassi ospiterà “Castello al buio – Astronomi per una notte”, un’iniziativa che unisce il fascino del cielo estivo alla valorizzazione di uno dei luoghi più evocativi del territorio.

Organizzata da Arci Montemassi in collaborazione con Amsa – Associazione maremmana studi astronomici “Galileo Galilei”, che gestisce l’osservatorio astronomico e meteorologico comunale di Roselle, e con il patrocinio del Comune di Roccastrada, la serata offrirà al pubblico un’esperienza immersiva tra divulgazione scientifica e osservazione astronomica.

Il programma

L’evento prenderà il via alle 20.00 con un aperitivo organizzato in collaborazione con il ristorante al Castello di Montemassi. Alle 21.00 seguirà un’introduzione dedicata alle stelle cadenti: cosa sono davvero, da dove arrivano e perché proprio in questi giorni il cielo si illumina con lo sciame delle Perseidi, il cui massimo di attività è atteso per il 12 agosto.

Dalle 21.30 il pubblico potrà osservare il cielo estivo attraverso i telescopi messi a disposizione dall’Amsa, accompagnato alla scoperta di pianeti, ammassi stellari e delle principali costellazioni visibili nella notte di San Lorenzo.

A guidare l’osservazione saranno Michele Machetti e Marco Fazzoli, esperti soci dell’Amsa, che accompagneranno i partecipanti in un viaggio tra astronomia e curiosità, rendendo accessibile a tutti la lettura del cielo.

L’ingresso è di 15 euro e ridotto 13 euro per i soci Arci. I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione entro sabato 8 agosto, contattando il numero 371.6925467 (ore serali e anche su WhatsApp).