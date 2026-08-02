Magliano in Toscana (Grosseto). Torna uno degli appuntamenti più amati dell’estate maremmana con la XXVesima edizione di Vinellando che quest’anno arriva ad essere addirittura la più partecipata di sempre, in termini di iscrizioni, con etichette prestigiose che hanno richiesto di poter prendere parte alla manifestazione, dopo l’enorme affluenza registrata al termine della scorsa edizione.

Venerdì 21 e sabato 22 agosto è in programma, dunque, la kermesse organizzata dal Comune di Magliano in Toscana e dedicata alla degustazione del Morellino e delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Due giorni di appuntamenti nel centro storico di Magliano per scoprire, degustare e celebrare il vino simbolo della Maremma, insieme a produttori, artigiani, musica e buon cibo. Durante le due serate in via XXIV Maggio sarà allestita anche la “vetrina di Vinellando”, con prodotti di artigianato locale.

“Siamo riusciti in soli tre anni a riportare la manifestazione ai massimi splendori, superando tutti i record di aziende partecipanti e di pubblico, dando anche – spiega Gabriele Fusini, sindaco di Magliano in Toscana – una nuova veste all’evento: con una nuova grafica e una serie di illuminazioni che abbelliscono il nostro meraviglioso borgo e rendono ancora più speciale Vinellando. Novità che hanno portato, di conseguenza, alla ribalta l’evento anche sui giornali e sui social con il risultato di una richiesta ancora maggiore di partecipazione facendo registrare il record di sempre rispetto al numero di aziende aderenti. Questo successo ci ha costretto a chiudere le adesioni e a dover escludere, purtroppo, anche alcuni aspiranti partecipanti.

Vinellando non è soltanto una festa del vino: è il racconto di un territorio, delle sue colline, del lavoro dei nostri vignaioli e della passione che ogni anno mettono nel produrre il Morellino, ambasciatore della Maremma nel mondo. In 25 anni questa manifestazione è cresciuta con la nostra comunità. È diventata un momento di incontro tra produttori, cittadini e visitatori che scelgono Magliano. Quest’anno vogliamo celebrare questo traguardo guardando al futuro con le masterclass di Filippo Bartolotta, con le degustazioni guidate, con la musica diffusa nel centro storico e con la ‘Vetrina di Vinellando’ dedicata all’artigianato locale; con tutto questo vogliamo unire qualità e accoglienza, tradizione e innovazione. Ringrazio il Consorzio del Morellino, le associazioni, i volontari e tutte le attività che rendono possibile la manifestazione”.

A giudicare i vini sarà una giuria d’eccellenza composta da giornalisti ed esperti, noti per il loro lavoro su riviste di settore e giornali di respiro nazionale, quali Andrea Gori, Stefania Vinciguerra e Lara Loreti de La Stampa, Antonio Stelli de Il Gambero rosso, Filippo Bartolotta e Richard Baudains.

Il programma

Si parte venerdì 21 agosto, alle 10, con la degustazione del Morellino, annata 2024, riservata alla giuria. Alle 18.30 spazio alla Masterclass, al Centro enoturistico, condotta da Filippo Bartolotta, mentre alle 20 si apriranno le porte al pubblico con l’apertura degli stand degustazione di piatti tipici nello chalet comunale e, alle 21, apriranno gli stand degustazione del Morellino nel centro storico. E la sera in piazza della Repubblica spazio anche alla musica con Anna Barbero Beerwald al piano, intermezzi al violino di Edoardo De Angelis; “The Sound of Strings” con Alessandro Golini e Paolo Batistini; concerto de “Le Chitarre da Ripostiglio” in via XXIV Maggio, oltre al truccabimbi a cura della Croce Rossa.

Sabato 22 agosto, alle 18.30, inizia la Masterclass al Centro enoturistico condotta da Filippo Bartolotta, mentre alle 20 apertura degli stand degustazione e alle 20.40 la premiazione del miglior Morellino di Scansano annata 2024, in piazza della Repubblica. Subito dopo premiazione del miglior Morellino secondo la giuria popolare, mentre alle 21 apertura degli stand degustazione del Morellino, con vini bianchi e vini rossi della Maremma. Sempre in piazza della Repubblica non mancherà la musica, con Enrico Rinocci al piano, Elena Mirandola in trio con Musica Balcanica, mentre in via XXIV Maggio concerto delle “False Partenze”.

Ci saranno, infine, le immancabili suggestioni del nuovo allestimento luminoso messo in piedi dalla Rf Light Glow, che vestirà a festa il centro storico di Magliano in Toscana dando maggiore intensità e vita ai vini e alle degustazioni, trasformando così le vie e le piazze di Magliano in uno spettacolo a cielo aperto.

Vinellando è un evento organizzato al Comune di Magliano in Toscana con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Regione Toscana e della Provincia di Grosseto, in collaborazione con la Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, il Consorzio tutela Morellino di Scansano, la Rf Light Glow, Il Palazzaccio e Banca Intesa San Paolo.