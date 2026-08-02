Sulle orme di Carlo Fruttero: una passeggiata letteraria gratuita nella pineta di Roccamare

Castiglione della Pescaia (Grosseto). La pineta di Roccamare, in Maremma, dove Carlo Fruttero ha trascorso per decenni le sue estati e dove incontrava l’amico e vicino di casa Italo Calvino, apre eccezionalmente al pubblico nel giorno del centenario della nascita dello scrittore.

Sabato 19 settembre il Club Fruttero propone una passeggiata letteraria che ripercorre i sentieri abitualmente percorsi da Fruttero: da casa Fruttero a casa Calvino e ritorno, passando dal mare. L’iniziativa è una delle tappe di “Maremma Fruttero!”, il progetto dedicato ai luoghi maremmani dello scrittore, inserito nel programma del Club Fruttero, ideato dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori insieme alle eredi per celebrare il centenario della nascita di Carlo Fruttero.

Il programma dell’iniziativa

Il percorso sarà guidato dalla famiglia Fruttero e accompagnerà i partecipanti nei luoghi che hanno segnato la sua vita privata e la sua immaginazione. Ad arricchire la passeggiata saranno gli attori della compagnia teatrale Confine Zero, che interpreteranno una selezione di brani tratti dalle opere di Fruttero. Le letture, scelte per evocare il legame con il mare, con la Maremma e con Italo Calvino, trasformeranno il paesaggio in uno spazio di racconto, intrecciando letteratura, memoria e natura.

L’itinerario, pianeggiante e accessibile a tutti, ha una durata di circa un’ora. La partenza è prevista alle 17 da casa Fruttero. Per preservare la tranquillità della pineta e garantire il corretto svolgimento dell’iniziativa, il punto di ritrovo sarà comunicato esclusivamente ai partecipanti al momento della conferma dell’iscrizione.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria e posti limitati (massimo 30-35 partecipanti). Le iscrizioni saranno aperte dal 31 agosto al 13 settembre scrivendo all’indirizzo clubfruttero@gmail.com e indicando il numero e i nomi dei partecipanti. Gli iscritti riceveranno il ticket di conferma e tutte le informazioni logistiche. Sarà inoltre disponibile un parcheggio gratuito riservato ai partecipanti all’esterno della pineta, dal quale una navetta accompagnerà il pubblico fino a Casa Fruttero.

La passeggiata letteraria inaugura il programma di “Maremma Fruttero!”, il percorso itinerante che ripercorre i luoghi dello scrittore in Toscana. Le iniziative proseguiranno il 9 e 10 ottobre con “Fruttero in prestito”, due mostre bibliografiche dedicate a Carlo Fruttero nelle biblioteche di Massa Marittima e Grosseto, accompagnate da gruppi di lettura aperti al pubblico. Il progetto si concluderà, infine, con la pubblicazione di “365 Notes”, a cura di Domenico Scarpa, il libro strenna della Fondazione Mondadori declinato per il centenario sui taccuini di Fruttero.

Il Club Fruttero è un progetto culturale diffuso che, attraverso mostre, spettacoli, incontri, libri e iniziative partecipative, celebra il centenario di Carlo Fruttero proponendo nuovi modi di avvicinarsi alla sua opera e al suo metodo di lavoro, coinvolgendo lettori di generazioni diverse nei luoghi che hanno segnato la sua vita e la sua produzione letteraria.

Informazioni: www.fondazionemondadori.it