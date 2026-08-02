Rave non autorizzato in Maremma: i Carabinieri bloccano l’accesso e identificano 200 persone

Grosseto. Nella notte appena trascorsa si è svolto un rave non autorizzato.

Una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Campagnatico in servizio si è accorta dell’evento alle 2 di notte circa, quando era già in corso.

La zona in cui si è svolta la manifestazione era proprio nei pressi di Campagnatico.

I Carabinieri hanno fatto convergere diverse pattuglie anche dai territori limitrofi, poi hanno bloccato le vie di accesso alla zona, in modo da impedire ad altri veicoli di arrivare sul punto.

I partecipanti sono stati circa 200, identificati. L’evento è terminato tra le 7 e le 8 di mattina e i partecipanti hanno lasciato la zona.

Hanno preso parte alle operazioni anche la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, che ha messo a disposizione un elicottero.