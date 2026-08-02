Raccolta differenziata: distribuzione straordinaria dei kit e della 6Card

Arcidosso (Grosseto). L’amministrazione comunale di Arcidosso, d’intesa con Sei Toscana, ha deciso di avviare una distribuzione straordinaria dei kit per la raccolta porta a porta dei rifiuti e delle 6Card per l’accesso ai cassonetti stradali, programmandola nel periodo che va dal 7 agosto al 12 settembre.

Secondo il piano di riorganizzazione avviato diversi mesi fa, infatti, gli utenti serviti dalla raccolta domiciliare devono utilizzare sacchi e mastelli specifici per la raccolta ed il conferimento dei rifiuti in maniera differenziata. I cittadini che invece usufruiscono del servizio di raccolta stradale possono accedere ai cassonetti unicamente utilizzando la 6Card. La tessera è, comunque, necessaria anche per il conferimento del vetro nei contenitori stradali da parte degli utenti serviti dal porta a porta.

Dunque, tutti coloro che non abbiano ancora ritirato il kit e la tessera, potranno farlo grazie a questa distribuzione straordinaria, che avverrà nel punto di consegna allestito all’ingresso del palazzo comunale, in via Indipendenza, nei seguenti giorni ed orari:

ogni venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

ogni sabato (compreso Ferragosto) dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Per il ritiro è necessario presentare il codice contribuente (o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti) e un documento di identità. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente. potrà incaricare una persona di fiducia con una delega scritta.

Restano, in ogni caso, attivi i punti di consegna ordinari:

per i kit del porta a porta, il 2° e il 4° sabato del mese, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, nella sede dell’Unione dei Comuni, in località Colonia n. 1 (festivi esclusi);

per le tessere 6Card, all’Ufficio Tributi del Comune, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Sei Toscana ricorda che, per ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta dei rifiuti e sui servizi attivi sul territorio, è sempre possibile utilizzare il sito internet www.seitoscana.it, l’app Iren Ambiente (scaricabile gratuitamente sia per sistemi Android che iOS) e il numero verde 800.127.484.