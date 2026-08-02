Ncc, il Comune: “Mero errore materiale nel bando, procedura annullata già da tempo”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). In merito all’interrogazione presentata dal gruppo consiliare “L’Alternativa” riguardante la presenza di alcuni refusi negli allegati del bando pubblico per l’assegnazione di cinque autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (Ncc), l’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti.

“L’amministrazione ricorda innanzitutto che la procedura relativa al bando, approvata con determina del 22 dicembre 2025, è stata integralmente annullata in autotutela – si legge in una nota del Comune –. Una decisione assunta nell’interesse pubblico, con l’obiettivo di rafforzare la solidità della procedura e prevenire possibili contenziosi, attraverso una revisione di alcuni aspetti sostanziali del bando. In particolare, l’annullamento è stato disposto per consentire una revisione dei criteri di valutazione dei titoli previsti dal Regolamento comunale, una più puntuale definizione dei requisiti relativi alla disponibilità della rimessa e un complessivo adeguamento al quadro normativo e giurisprudenziale in materia di Ncc della disciplina comunale!.

“La questione sollevata nell’interrogazione in merito al riferimento al Comune di Forte dei Marmi contenuto nel ‘modello Allegato A’ riguarda invece un mero errore materiale, già rilevato autonomamente dagli uffici comunali subito dopo la pubblicazione degli atti. Il refuso deriva dall’utilizzo di un modello standard relativo all’informativa sulla protezione dei dati personali (Gdpr), comunemente impiegato e successivamente adattato dagli enti locali. In nessun momento tale circostanza ha inciso sulla regolarità della procedura, né ha creato incertezze per gli operatori interessati – sottolinea il Comune -. L’identificazione del Comune di Castiglione della Pescaia quale unico ente procedente risultava infatti inequivocabile dall’intestazione della documentazione, dal contenuto del bando, dai riferimenti del Responsabile del procedimento e dall’intero impianto degli atti amministrativi. Pertanto, come riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, gli errori materiali immediatamente riconoscibili non compromettono la validità degli atti quando la volontà dell’amministrazione è chiara e non risultano lesi i principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento”.

“L’amministrazione ricorda inoltre che il percorso di predisposizione del bando è stato sviluppato attraverso il lavoro di una Commissione comunale appositamente costituita, come previsto dal Regolamento comunale, con il compito di definire criteri e modalità operative della procedura. Tutti gli atti sono stati pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione ‘Amministrazione trasparente’, e resi disponibili ai cittadini attraverso gli strumenti previsti dalla normativa, nel pieno rispetto dei principi di pubblicità e accessibilità – termina il comunicato -. L’amministrazione Comunale ribadisce che la scelta di annullare la procedura rappresenta un atto di responsabilità amministrativa, volto a garantire che la futura procedura sia pienamente conforme al quadro normativo vigente e immune da possibili contestazioni”.