A Santa Fiora torna la Festa della Madonna delle Nevi

Santa Fiora (Gr) – Mercoledì 5 agosto a Santa Fiora torna la tradizionale festa della Madonna delle Nevi, tra spiritualità, giochi e musica. La festa inizia al Parco della Peschiera, alle 18.30, con lo spettacolo di magia e giocoleria di Vincent Deuxieme. Alle 21.00 si terrà la Santa Messa nella chiesa della Madonna delle Nevi e a seguire la processione per le vie di Montecatino.

Davanti alla chiesa verranno serviti i bomboloni fritti dai volontari della Parrocchia e dalle signore di Montecatino.

La serata prosegue per i bambini nel Parco della Peschiera, dove alle ore 22.00 si terrà la nevicata di bolle di sapone e alle 22.30 lo spettacolo di clown Lino Trampolino Show a cura di Circus Karakasciò.

“La Festa della Madonna delle Nevi, tra spiritualità, tradizione e divertimento – commenta Serena Balducci, assessora comunale al Turismo e alla Cultura – è una iniziativa pensata anche per le famiglie e per i bambini. Un appuntamento che ogni anno ci permette di riscoprire e valorizzare una tradizione profondamente legata alla storia di Santa Fiora e alla chiesetta della Madonna delle Nevi, uno dei luoghi più suggestivi del nostro paese, accanto alla Peschiera e alle sorgenti del Fiora. La celebrazione religiosa, con la Santa Messa e la processione per le vie di Montecatino, si unisce così a momenti di festa e di condivisione, in un programma capace di coinvolgere grandi e piccoli. Anche quest’anno abbiamo voluto mantenere questo equilibrio tra memoria e contemporaneità, proponendo spettacoli e iniziative pensate soprattutto per i bambini, affinché la festa continui a essere un momento partecipato dalla comunità e da quanti scelgono Santa Fiora per trascorrere le proprie serate d’estate”.