Tris di interventi di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in due comuni

Grosseto. Scansano e Magliano in Toscana, tre interventi sulla condotta adduttrice denominata “Poggioferro per Colle di Lupo”.

Nella giornata di martedì 4 agosto Acquedotto del Fiora sarà al lavoro per tre interventi in altrettanti punti della condotta situati nelle località Carbone e Matezze, a Scansano, e Zolfiere, a Magliano in Toscana.

I lavori

I lavori avranno inizio alle ore 8 e termineranno, salvo imprevisti, intorno alle ore 15: il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente intorno alle 20 dello stesso giorno. L’interruzione del flusso interesserà i serbatoi e le utenze collegate in diretta alla condotta adduttrice nelle località Calancesco, Ripacci, Buriano, Salaioli, Aia Nova, Acquilaia, Carbone e Matezze, nelle zone rurali limitrofe nel comune di Scansano, e nelle località Botroni, Colle di Lupo, Sant’Andrea, Granatelle, Acquilaia, Serpina e zone rurali limitrofe nel comune di Magliano in Toscana.

Si precisa che l’interruzione interessa una condotta che adduce l’acqua ai vari serbatoi che presiedono la distribuzione all’utenza, ognuno caratterizzato da una propria capacità di compenso. Durante l’intervento, e nelle ore immediatamente successive al ripristino del servizio, si potranno inoltre verificare temporanei fenomeni di intorbidimento del flusso idrico anche nelle zone limitrofe a quelle direttamente interessate dall’interruzione.

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