Consulta comunale dei giovani, Forza Italia: “Traguardo importante per tutti i ragazzi del territorio”

Grosseto. “L’approvazione della Consulta comunale dei giovani da parte del Consiglio comunale di Grosseto è un traguardo che mi riempie di soddisfazione”: a dichiararlo è il consigliere comunale Ludovico Baldi, che prosegue: “Questo risultato è anche il frutto del lavoro sul territorio di Forza Italia Giovani, che da tempo si batte perché i giovani della nostra città abbiano uno spazio reale di ascolto e partecipazione. Vedere questo impegno tradursi oggi in un organismo permanente del Comune di Grosseto è motivo di grande orgoglio”.

Baldi ripercorre un percorso durato oltre un anno: “Non è stato un lavoro semplice né immediato, ma un percorso costruito con serietà, passo dopo passo, fino ad arrivare a un testo condiviso e approvato in Consiglio comunale”.

Un ringraziamento particolare viene rivolto a tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato: “Ringrazio gli assessorati alle politiche sociali e alle politiche giovanili per il sostegno costante, gli uffici comunali per il prezioso lavoro tecnico e di coordinamento, e tutti i gruppi consiliari, di maggioranza e di minoranza, che hanno contribuito con spirito costruttivo alla definizione del testo finale – continua Baldi -. Un pensiero speciale va agli altri due consiglieri più giovani di questo Consiglio comunale, Christian Marchini, del Pd, e Lorenzo Lauretano, di Fratelli d’Italia, insieme ai quali, al di là delle differenti appartenenze politiche, abbiamo condiviso la stessa sensibilità su un tema che riguarda direttamente la nostra generazione.”

“Sono certo che la Consulta potrà diventare un vero laboratorio di cittadinanza attiva per i giovani grossetani — conclude Baldi — e continuerò a seguirne da vicino il percorso di attuazione, a partire dalla pubblicazione dell’avviso pubblico, perché prenda vita al più presto e con la massima partecipazione possibile.”