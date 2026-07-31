“Tutta la musica dell’organo”: ultimo appuntamento in Cattedrale

Grosseto. Si avvia alla conclusione la rassegna “Tutta la musica dell’organo”.

Domenica 2 agosto, la Cattedrale di Grosseto ospiterà l’ultimo appuntamento della stagione con l’esibizione dell’organista e direttore d’orchestra Johannes Skudlik.

Il programma

La serata prenderà il via alle 21.00 con un momento introduttivo intitolato “Aspettando il concerto: iconografia laurenziana nella cattedrale di Grosseto”, un breve percorso guidato alla scoperta delle raffigurazioni dedicate al santo patrono di Grosseto, presenti all’interno del Duomo, in vista delle imminenti Feste laurenziane.

A seguire, alle 21.30, avrà inizio il concerto organistico. Il programma proposto dal maestro Skudlik offre un viaggio attraverso celebri brani della letteratura organistica e trascrizioni sinfoniche: J.S. Bach, la Toccata e Fuga in Re minore BWV 565 e l’Aria (dalla 3ª Suite per orchestra, nella trascrizione di S. Karg-Elert); Théodore Dubois, la Toccata in Sol maggiore e il brano In paradisum; W.A. Mozart, l’Andante per un orologio a flauto KV 616; Franz Liszt, il Preludio e Fuga su B-A-C-H nella versione sincretica di Jean Guillou; Sergei Rachmaninoff, Vocalise; Charles-Marie Widor, la Toccata dalla Quinta Sinfonia per organo.

Il musicista

Nato a Monaco di Baviera e cresciuto a Barcellona, Johannes Skudlik svolge un’intensa attività internazionale come organista e direttore d’orchestra (è direttore ospite principale dell’Orchestra sinfonica di Praga dal 2016 e collabora con membri dei Berliner Philharmoniker). Come concertista si è esibito su storici organi in Europa, America e Asia, tra cui quelli di Notre-Dame a Parigi, della Suntory Hall di Tokyo e della Sagrada Familia di Barcellona, collaborando a lungo con Jean Guillou. Fondatore del Bayerischer Orgelsommer, ha inciso oltre 30 cd e registrato per importanti emittenti radio-televisive (Rai 1, Br, Arte).

La serata, in collaborazione con Toscana organ festival, è ad ingresso libero.