San Pietro all’Orto e il Museo archeologico sono di rilevanza regionale: riconoscimento confermato

Massa Marittima (Grosseto). La Regione Toscana ha confermato il riconoscimento di rilevanza regionale per il prossimo triennio ai musei civici di Massa Marittima, San Pietro all’Orto e Museo archeologico Giovannangelo Camporeale.

Il provvedimento è stato adottato con decreto dirigenziale regionale del 23 luglio scorso, al termine della verifica prevista dalla normativa regionale.

Per il Comune di Massa Marittima è un risultato di grande rilievo, che attesta il valore del percorso intrapreso per la valorizzazione del patrimonio artistico, storico e archeologico della città.

“Esprimo soddisfazione per la conferma del riconoscimento regionale – afferma Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima – che arriva al termine di un’attenta e rigida valutazione degli standard qualitativi raggiunti dai nostri musei in termini di conservazione del patrimonio, fruibilità, accessibilità e qualità dell’offerta culturale, merito dei progetti che abbiamo messo in piedi in questi anni e del lavoro svolto dal personale che gestisce le strutture”.

“Il riconoscimento di museo di rilevanza regionale – aggiunge Claudia Mori, direttrice dei Musei di Massa Marittima –, inoltre, consente ai nostri musei di partecipare ai bandi regionali, per accedere a risorse che sono indispensabili per mantenere e migliorare gli standard di qualità raggiunti, andando sempre più nella direzione dell’inclusività delle strutture museali del coinvolgimento attivo della cittadinanza, attraverso le attività culturali.”