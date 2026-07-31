Programma inclusione e lotta alla povertà: nove nuove professionalità per i servizi sociali

Grosseto. Il Comune di Grosseto ha formalmente sottoscritto la Convenzione di sovvenzione per l’attuazione delle funzioni di beneficiario nell’ambito del Programma nazionale inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, cofinanziato dal Fondo sociale europeo plus (Fse+) e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”.

“L’iniziativa – sottolinea il sindaco e presidente di Coeso, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – si inserisce nella strategia nazionale volta a potenziare la capacità strutturale e operativa degli Ambiti territoriali sociali (Ats) per garantire una risposta concreta e uniforme ai bisogni delle fasce di popolazione più vulnerabili assicurando adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un’ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà”.

“A livello locale – spiega l’assessore al personale Riccardo Ginanneschi -, il Comune di Grosseto ha provveduto per la Società della Salute – Coeso Società della Salute, in qualità di Ambito territoriale sociale di riferimento, allo svolgimento delle procedure finalizzate all’assunzione con contratto a tempo determinato di figure professionali da impegnare a tempo pieno e in modo esclusivo e dedicato nelle attività connesse alla corretta implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

Le nove nuove figure professionali hanno preso servizio nella mattinata di oggi, venerdì 31 luglio, con contratto a tempo pieno e determinato della durata di 36 mesi. Grazie al completamento della procedura, il territorio potrà beneficiare di un finanziamento complessivo di circa 1 milione e 400mila euro e dell’inserimento di: un funzionario amministrativo, quattro funzionari psicologi e quattro funzionari educatori socio-pedagogici.

“Le nuove figure professionali – commenta l’assessore al sociale Carla Minacci – saranno destinate a rafforzare l’organico dell’Ats per sostenere in modo diretto la rete dei servizi socioassistenziali”.

In particolare, le risorse consentiranno di: innalzare la capacità operativa degli Ats, riducendo i tempi di presa in carico e migliorando l’efficienza complessiva dei processi; garantire l’erogazione dei Leps (Livelli essenziali delle prestazioni sociali), assicurando gli standard prestazionali previsti dalla normativa nazionale; fornire un supporto integrato e specialistico ai cittadini e alle famiglie in condizioni di fragilità economica o sociale.

L’intervento rappresenta uno snodo strategico per consolidare il sistema di protezione sociale locale, traducendo i fondi europei e nazionali in servizi strutturati e capillari a beneficio della comunità.