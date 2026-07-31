Pd, si insedia l’assemblea territoriale: “Si apre una nuova fase, costruiremo futuro della Maremma”

Grosseto. Con l’insediamento dell’assemblea territoriale del Partito Democratico della provincia di Grosseto, si conclude il percorso congressuale e si apre ufficialmente una nuova fase dell’attività politica della federazione provinciale.

Nel corso della seduta l’assemblea ha eletto Cosimo Garofalo presidente dell’assemblea territoriale e Cinzia Tacconi tesoriera della Federazione provinciale.

Il segretario provinciale Giacomo Termine ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento a Daniele Capperucci, che conclude il proprio mandato da tesoriere, «per il lavoro svolto con serietà, competenza e senso di responsabilità in una fase importante della vita della federazione, contribuendo a garantirne la solidità amministrativa e organizzativa».

«L’insediamento dell’assemblea rappresenta molto più di un adempimento statutario: è l’inizio di un percorso che vedrà il Partito Democratico assumere sempre più un ruolo centrale nell’elaborazione politica, nel confronto con il territorio e nella costruzione delle proposte per il futuro della provincia di Grosseto – si legge in una nota del partito -. La federazione provinciale vuole essere la casa del confronto politico, un luogo aperto e inclusivo, capace di mettere insieme amministratori, iscritti, associazioni, categorie economiche e sociali, realtà civiche e tutti coloro che intendono contribuire allo sviluppo della Maremma».

«Il congresso ci consegna un partito forte della partecipazione degli iscritti e ci affida una responsabilità ancora maggiore: essere il punto di riferimento del dibattito pubblico e delle scelte strategiche che riguardano il nostro territorio – ha dichiarato Termine -. Da oggi si apre una fase nella quale vogliamo mettere il Partito Democratico al centro della discussione sulle grandi sfide della Maremma, costruendo occasioni di confronto permanenti e coinvolgendo tutte le energie migliori della nostra provincia.

Le sfide che abbiamo davanti sono molte e decisive: il diritto alla salute e il rafforzamento della sanità pubblica territoriale, le politiche sociali e la tutela delle fasce più fragili, la sicurezza e la qualità della vita delle nostre comunità, il contrasto allo spopolamento e alla crisi demografica delle aree interne, il potenziamento delle infrastrutture materiali e digitali, il sostegno all’agricoltura e alle sue filiere, il rilancio del commercio e dei Centri commerciali naturali, contrastando la desertificazione commerciale dei nostri centri, la valorizzazione del turismo, della geotermia e della transizione energetica, il lavoro di qualità, la tutela dell’ambiente e la capacità di attrarre investimenti e nuove opportunità di sviluppo.

Su ciascuno di questi temi il Partito Democratico vuole promuovere una riflessione ampia, coinvolgere le migliori competenze del territorio e costruire proposte credibili e condivise. Il nostro obiettivo è costruire, fin da subito, un percorso politico condiviso che ci accompagni verso le elezioni amministrative del 2027, in piena coerenza con il progetto che il centrosinistra dovrà sviluppare per la Regione Toscana.

Le amministrative rappresentano un passaggio decisivo, ma fanno parte di un disegno più ampio che proseguirà con le elezioni regionali e con il successivo appuntamento delle elezioni politiche. Per questo vogliamo costruire fin d’ora una proposta politica solida, credibile e radicata nei territori, capace di affrontare con visione le sfide dei prossimi anni. Il Partito Democratico vuole essere il perno di una grande coalizione progressista, larga e competitiva, capace di unire le forze del centrosinistra e, allo stesso tempo, valorizzare le tante esperienze civiche presenti nei comuni della provincia di Grosseto.

Crediamo che il futuro si costruisca mettendo insieme culture amministrative, competenze ed energie diverse, accomunate dalla volontà di offrire ai cittadini una prospettiva di sviluppo, giustizia sociale e crescita sostenibile. Il metodo sarà quello dell’ascolto, della partecipazione e della condivisione.

Vogliamo costruire un percorso aperto, che metta al centro il merito delle idee e la qualità delle proposte, affinché il Partito Democratico sia sempre di più il punto di riferimento per chi vuole contribuire al futuro della provincia di Grosseto. Con questo spirito affrontiamo il lavoro dei prossimi mesi: con determinazione, senso di responsabilità e l’ambizione di costruire insieme un progetto capace di vincere le sfide che attendono la nostra comunità».