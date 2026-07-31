Orbetello Piano Festival: il giovane talento Daria Sannikova in concerto

Orbetello (Grosseto). Il pianoforte accompagna il tramonto a bordo laguna e regala un vortice di emozioni. È quanto propone l’Orbetello Piano Festival per sabato primo agosto.

Con il suo concerto dal titolo “Il grande Romanticismo: Chopin e Liszt”, alle 19.30, sulla terrazza della Polveriera Guzman si esibisce Daria Sannikova, vincitrice dell’Orbetello Piano Competition 2025 – Categoria Junior, giovane pianista ucraina, attualmente studentessa in Svizzera.

La pianista

Daria Sannikova è una pianista dal brillante percorso internazionale. Inizia gli studi musicali a Kharkiv e successivamente si perfeziona in Lituania, quindi in Svizzera.

Il suo straordinario talento è stato riconosciuto fin da giovanissima in numerosi e importanti concorsi internazionali. In Italia ha trionfato conquistando il primo premio assoluto all’Orbetello International Piano Competition nel 2025, anno in cui ha ricevuto anche il premio speciale al Clara and Robert Schumann Piano Competition.

Nel suo ricco palmarès spiccano inoltre il recente secondo premio al Globe International Piano Competition (2026), il secondo premio all’Ohrid Pearls in Macedonia, importanti riconoscimenti al celebre Concorso Krainev per giovani pianisti e i primi premi all’Odesa Musik Olymp, al Music Without Borders in Lituania e al Chords of Khhortytsia. Molto apprezzata anche per le sue qualità filologiche, ha ottenuto svariati premi speciali per le migliori interpretazioni di autori barocchi, ucraini, lituani e polacchi (tra cui il Feurich Fortepiano Prize).

Il valore del suo profilo artistico è sostenuto da numerose e prestigiose borse di studio internazionali, tra cui quelle della Fondazione Meyer (2024–2026), della Fondazione Lyra, i premi di studio Dottor Pierre e Marie Spring, Alfred e Anneliese Sutter-Stöttner, Kurt e Silvia Huser-Oesch, il sostegno della stessa ZHdK di Zurigo e, agli esordi, la borsa di studio della Fondazione Musicale M. Yeschenko e del Sindaco di Kharkiv.

Orbetello Piano Festival prosegue poi con l’attesissimo “Concerto all’alba” che martedì 4 agosto (inizio alle 6.00) porterà il pianoforte nella suggestiva cornice dell’oasi Wwf del bosco di Patanella (Orbetello).

Qui Denise Lutgens, direttrice artistica del Globe International Piano Competition di Hilversum (Paesi Bassi), offrirà al pubblico un’esperienza musicale immersiva, eseguendo brani di Satie, Chopin, Debussy al sorgere del sole.

La XV edizione dell’Orbetello Piano Festival si concluderà giovedì 6 agosto (alle 19.30) sulla terrazza della Polveriera Guzman con il recital “Gran finale”, che vedrà protagonista Yuki Mihara vincitrice Orbetello Piano Competition 2025, categoria Master.

Ideato da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti per l’associazione culturale Kaletra, il festival è realizzato grazie al sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Orbetello. L’evento è inoltre reso possibile grazie ai contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, oltre al supporto di numerosi sponsor privati.

Per l’appuntamento del 6 agosto, la manifestazione vanta una prestigiosa sinergia internazionale e istituzionale, fregiandosi del patrocinio e del sostegno della Provincia di Grosseto e del patrocinio dell’Istituto italiano di cultura Giapponese.

Informazioni e biglietteria: cell. +39.389.2428801, www.orbetellopianofestival.it