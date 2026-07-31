Nuovo regolamento e più rateizzazione per la Tari, Scarlino nel Cuore: “Nostra vittoria”

Scarlino (Grosseto). Scarlino nel Cuore porta a casa un risultato concreto per la comunità.

Con l’approvazione delle modifiche al regolamento Tari nell’ultimo Consiglio comunale, viene introdotta una maggiore rateizzazione per il pagamento della tassa sui rifiuti, superando il vecchio e rigido schema approvato dalla stessa maggioranza nel 2023.

“È una vittoria del nostro gruppo e di tutti i cittadini che in questi anni hanno sofferto la pressione fiscale locale – commentano da Scarlino nel Cuore -. Da tempo insistevamo sulla necessità di spalmare il pagamento della Tari su più scadenze per dare reale respiro alle famiglie e alle attività economiche di Scarlino. Il regolamento del 2023 era inadeguato e miope di fronte alle difficoltà economiche attuali. Abbiamo incalzato la Giunta Travison su questo punto fino a costringerla a rivedere le proprie posizioni e ad adeguare le regole.”

“Accogliamo con soddisfazione questi cambiamenti sul regolamento, ma non dimentichiamo da dove si parte – conclude il gruppo -. Mentre noi lavoriamo per proporre soluzioni concrete che aiutino gli scarlinesi, continueremo a pretendere che a queste tasse corrisponda un servizio all’altezza, e non il degrado e l’incuria a cui assistiamo ogni giorno nel nostro capoluogo e nelle frazioni. Intanto, su questo punto, i fatti ci danno ragione: quando l’opposizione è incalzante e puntuale, i risultati arrivano”.