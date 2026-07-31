Home GrossetoMonte dei Paschi: approvato all’unanimità ordine del giorno per tutelare lavoratori e cittadini
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Monte dei Paschi: approvato all’unanimità ordine del giorno per tutelare lavoratori e cittadini

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Grosseto. Il Consiglio Comunale di Grosseto ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno, presentato dai consiglieri Gabrielli e Guidoni e integrato con un emendamento del consigliere Bartalucci (Pd), per monitorare l’evoluzione della situazione di Monte dei Paschi di Siena e tutelare la presenza dei servizi bancari sul territorio.

L’atto impegna il sindaco a seguire con attenzione gli sviluppi della vicenda, a rappresentare presso Regione Toscana e Governo la necessità di garantire i servizi bancari, in particolare nelle aree interne, a promuovere il confronto con gli enti locali e a sostenere ogni iniziativa utile a salvaguardare occupazione, continuità dei servizi e presidio territoriale.

Un segnale di unità da parte del Consiglio Comunale su un tema che riguarda lavoratori, cittadini e il futuro del territorio.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Tragedia a Marina di Grosseto: ripescato il corpo...

Dup, il Pd: “Zero investimenti e un Pnrr...

Nuovo regolamento e più rateizzazione per la Tari,...

Carcere, sopralluogo del Pd: “Criticità irrisolte, accelerare sulla...

“Tutta la musica dell’organo”: ultimo appuntamento in Cattedrale

Laguna, Minucci: “Da Simiani solo demagogia, il Governo...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: