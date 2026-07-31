Monte dei Paschi: approvato all’unanimità ordine del giorno per tutelare lavoratori e cittadini

Grosseto. Il Consiglio Comunale di Grosseto ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno, presentato dai consiglieri Gabrielli e Guidoni e integrato con un emendamento del consigliere Bartalucci (Pd), per monitorare l’evoluzione della situazione di Monte dei Paschi di Siena e tutelare la presenza dei servizi bancari sul territorio.

L’atto impegna il sindaco a seguire con attenzione gli sviluppi della vicenda, a rappresentare presso Regione Toscana e Governo la necessità di garantire i servizi bancari, in particolare nelle aree interne, a promuovere il confronto con gli enti locali e a sostenere ogni iniziativa utile a salvaguardare occupazione, continuità dei servizi e presidio territoriale.

Un segnale di unità da parte del Consiglio Comunale su un tema che riguarda lavoratori, cittadini e il futuro del territorio.