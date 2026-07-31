Laguna, Minucci: “Da Simiani solo demagogia, il Governo fa ampiamente la sua parte”

Firenze. “Il deputato Simiani fa demagogia e non sa di cosa parla, dovrebbe informarsi prima di parlare. Il Governo fa ampiamente la sua parte. La Regione mette soltanto la propria quota, non getta il cuore oltre l’ostacolo. Non fa nulla di diverso rispetto a tutti gli altri enti che compongono il nuovo Consorzio.”

A dirlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luca Minucci, che replica alle dichiarazioni del capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio Marco Simiani, che ha sostenuto che “sulla laguna di Orbetello la Regione Toscana investe, il Governo faccia la sua parte”.

“Mi dispiace per Simiani, ma con dichiarazioni del genere dimostra che, oltre aver perso un’occasione per tacere, parla soltanto per partito preso, non conosce gli atti e questo è un fatto non grave, ma gravissimo – sottolinea Luca Minucci -. Al Governo sta a cuore, e lo dimostra con i fatti, la tutela ed il rilancio della laguna di Orbetello.”

“Le entrate finanziarie del Consorzio sono costituite dal fondo di dotazione iniziale, composto dal contributo del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, pari a 479.641 euro e, proporzionalmente, alle rispettive quote di partecipazione, dai contributi degli altri Enti consorziati. Per cui, Regione Toscana, 357.179,47; Provincia di Grosseto, pari 51.025,64 euro, Comune di Orbetello 122.461,53 euro e Comune di Monte Argentario, 10.205,13 euro. Le quote sono così ripartite: 47% Ministero dell’Ambiente, 35% Regione Toscana, 12% Comune di Orbetello e 1% Comune di Monte Argentario. Tutti i consorziati mettono le quote di funzionamento. La programmazione prevede, inoltre, che il Consorzio intercetti bandi europei così da autofinanziarsi. Quindi, un consiglio all’onorevole del Pd: non sbandieri un obbligo come una cosa straordinaria. Visto che Simiani si slancia nel ringraziare la Regione, perda qualche secondo per ringraziare anche il Comune di Orbetello che, in proporzione, mette di più dell’ente regionale. Senza dimenticare che, in questi anni, il Comune si è dovuto sobbarcare responsabilità non sue” aggiunge Minucci.