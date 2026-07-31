Il Consiglio comunale approva l’assestamento di bilancio: oltre 3,7 milioni destinati a servizi e investimenti

Follonica (Grosseto). Il Consiglio comunale di Follonica ha approvato l’assestamento generale di bilancio 2026-2028, la verifica degli equilibri finanziari, l’aggiornamento del Documento unico di programmazione (Dup) e la prima variazione al Programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028.

I tre provvedimenti rappresentano un passaggio centrale dell’azione amministrativa: da un lato certificano la piena solidità economico-finanziaria del Comune, dall’altro aggiornano la programmazione degli investimenti, mettendo a disposizione nuove risorse per realizzare interventi strategici e accelerare quelli già previsti.

La verifica degli equilibri conferma un Comune con conti in ordine, pieno rispetto dei vincoli di finanza pubblica, assenza di debiti fuori bilancio e una situazione di cassa solida. L’assestamento consente inoltre di destinare oltre 3,7 milioni di euro dell’avanzo di amministrazione al finanziamento della parte corrente e degli investimenti, trasformando le risorse disponibili in servizi, manutenzioni e opere pubbliche.

Tra le principali novità della variazione al Piano triennale delle opere pubbliche figurano il completamento degli spazi esterni del nuovo Polo 0-6 e della scuola Rodari, il rifacimento della copertura della scuola media Bugiani, il potenziamento del sistema comunale di videosorveglianza e la rimodulazione degli interventi previsti nell’area ex Ilva, che rafforza la strategia complessiva di rigenerazione urbana sviluppata dall’Amministrazione, mantenendo invariato il valore complessivo degli investimenti.

“L’approvazione di questi provvedimenti rappresenta uno dei momenti più importanti dell’anno amministrativo – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani – perché conferma contemporaneamente due elementi fondamentali: la solidità dei conti del Comune e la capacità di trasformare una visione politica in interventi concreti. Follonica continua a investire nelle scuole, nella sicurezza, negli impianti pubblici, nella qualità degli spazi urbani e nella grande sfida della rigenerazione dell’ex Ilva. Ogni opera acquista valore perché si inserisce in un disegno unitario che guarda ai prossimi decenni e costruisce una città più moderna, sostenibile e attrattiva. La recente visita dell’assessore regionale all’urbanistica Filippo Boni, che ha espresso un forte apprezzamento per il progetto di rigenerazione urbana dell’ex Ilva nella sua versione aggiornata, rappresenta un importante riconoscimento del lavoro che stiamo portando avanti insieme agli uffici comunali e a tutta l’amministrazione”.

“L’assestamento di bilancio – afferma il vicesindaco e assessore al bilancio Danilo Baietti – certifica la qualità della gestione economico-finanziaria del Comune. Gli equilibri sono pienamente rispettati, la liquidità dell’Ente è solida e possiamo destinare nuove risorse agli investimenti senza compromettere la sostenibilità dei conti pubblici. È il risultato di un lavoro costante di programmazione e controllo che ci consente di trasformare l’avanzo di amministrazione in servizi, manutenzioni, opere pubbliche e opportunità di crescita per Follonica”.

“Con questa variazione al Piano triennale delle opere pubbliche – aggiunge infine l’assessore ai lavori pubblici Giorgio Poggetti – continuiamo a investire sulla qualità della città e sulla sicurezza dei cittadini. Oltre agli interventi sul patrimonio scolastico, destiniamo nuove risorse al potenziamento del sistema comunale di videosorveglianza, una rete che negli ultimi anni è cresciuta in modo significativo e che oggi vogliamo rendere ancora più efficiente. Le telecamere rappresentano un importante strumento di deterrenza, supportano il lavoro della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine e contribuiscono a rendere gli spazi pubblici sempre più sicuri. È un investimento concreto che rafforza il controllo del territorio e aumenta la tutela della comunità”.

Con l’approvazione dei tre provvedimenti il Comune prosegue il percorso di sviluppo avviato all’inizio del mandato, consolidando una programmazione fondata sull’equilibrio dei conti, sulla capacità di investimento e su una visione strategica orientata alla crescita sostenibile di Follonica.