“Emozioni acoustic”: le canzoni di Battisti e Mogol protagoniste alla Rocca pisana

Scarlino (Grosseto). Secondo appuntamento alla Rocca pisana di Scarlino con “Castello d’autore”, la rassegna promossa dall’amministrazione comunale e realizzata da Ad Arte Spettacoli: domenica 2 agosto, alle 21.30, Gianmarco Carroccia porta sul palco “Emozioni acoustic”, un viaggio tra le canzoni di Lucio Battisti e Mogol.

Il grande cantautorato, che ha fatto la storia della musica italiana, è protagonista di uno spettacolo in uno scenario di particolare bellezza e suggestione, dove arte e storia si incontrano per regalare al pubblico una serata indimenticabile.

Il concerto

Con questo concerto Gianmarco Carroccia rende omaggio all’opera di due tra i più grandi e amati autori della canzone italiana. Attraverso l’esecuzione di circa venti brani, costruisce una vera e propria biografia musicale di Lucio Battisti e Mogol, mettendo in luce le sfumature e le storie che si celano dietro ogni canzone.

In una dimensione acustica essenziale e raffinata, lo spettacolo ripercorre pagine fondamentali della musica italiana, riportando in vita melodie e testi che continuano a emozionare e a unire generazioni diverse. Un racconto musicale intenso e coinvolgente, capace di evocare ricordi, sensazioni e immagini, offrendo agli spettatori un’esperienza di ascolto autentica e coinvolgente.

Informazioni

Lo spettacolo avrà inizio alle 21.30. I biglietti possono essere acquistati al costo di 25 euro (posto unico numerato più diritti di prevendita) sul circuito TicketOne o sul sito https://www.adarte.18tickets.it/. Per maggiori informazioni: info@adartespettacoli.it