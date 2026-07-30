Orient Express Corinthian: la più grande nave a vela del mondo solca il mare dell’Argentario

Monte Argentario (Grosseto). E’ arrivata davanti ad Artemare, a Club a Porto Santo Stefano, la nave a vela più grande del mondo, l’Orient Express Corinthian, una nave di classe Silenseas costruita presso i Chantiers de l’Atlantique a Saint-Nazaire, in Francia, e in attività da quest’anno.

Racconta il comandante Daniele Busetto che l’OE Corinthian segna il ritorno del marchio Orient Express nelle operazioni marittime, 140 anni dopo il lancio dei suoi primi treni.

Con una lunghezza di 220 metri, l’Orient Express Corinthian è la nave a vela più grande del mondo, dispone di 54 suite che possono ospitare 110 passeggeri, puntando a un’esperienza ultra-lusso ed esclusiva, ogni suite offre viste panoramiche sul mare, con spazi che arrivano fino a 70 metri quadrati; la suite presidenziale si estende su 900 metri quadrati, la nave ha 5 aree ristorazione, una piscina e una spa e un teatro da 115 posti.

Ha il sistema di propulsione ibrido innovativo che piace ad Artemare Club, è dotata di tre alberi equipaggiati con vele rigide SolidSail con il sistema AeolDrive, altezza della vela di 100 metri, superficie totale delle vele di 4.500 metri quadrati, ha propulsione ausiliaria a gas naturale liquefatto (Gnl) per condizioni meteorologiche avverse e manovre; la nave è anche progettata per ospitare la propulsione a idrogeno, una tecnologia attualmente in fase di sviluppo antinquinamento.

Per queste sue particolarità è una nave sostenibile per il delicato ambiente dell’Argentario.