La Provincia accelera sugli investimenti: 1 milione e 850mila euro dedicati alla viabilità

Grosseto. Il Consiglio provinciale di Grosseto ha approvato la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e la contestuale variazione al Documento unico di programmazione (Dup) 2026-2028, con l’aggiornamento del Programma triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale 2026. L’esito della ricognizione conferma lo stato di piena salute finanziaria e la solidità dei conti dell’Ente di Palazzo Aldobrandeschi.

L’estinzione anticipata di 63 mutui consente di liberare 300mila euro all’anno di spese correnti che in parte saranno impiegate per coprire gli aumenti contrattuali e gli arretrati del personale dipendente. Al tempo stesso la Provincia di Grosseto ha deciso di aumentare le risorse a sostegno del Polo universitario Grossetano di 30mila euro all’anno, portando il sostegno provinciale a 90mila euro all’anno.

Inoltre, grazie all’applicazione dell’avanzo di amministrazione disponibile, destinato agli investimenti, la Provincia, oltre a quelli già stanziati in sede di bilancio, finanzierà ulteriori interventi urgenti di manutenzione straordinaria sulla rete stradale provinciale – un totale di 1 milione e 850mila euro.

I lavori interesseranno le strade provinciali 165 Vecchienne (500mila euro per il piano viabile); 25 Pitigliano -Farnese (500mila euro per il piano viabile); Massa Marittima (200mila euro per il ripristino e il consolidamento della scarpata stradale); 157 Roccastrada (ripristino del piano viabile in località Sticciano per 300mila euro); infine, la sistemazione dell’incrocio tra le S.P. 158 Collacchie e S.P. 62 Rocchette per 350mila euro.

Infine, 105mila euro sono stati destinati a interventi in materia di sicurezza sulla viabilità locale e 150mila euro specificamente dedicati al rinnovo della segnaletica stradale verticale.

“Grazie al lavoro degli uffici e ad azioni concrete, oggi raccogliamo i frutti di questo rigore. – sottolinea Francesco Limatola, presidente della Provincia -. Il bilancio della Provincia di Grosseto è in salute e solido, anche a fronte di 4,7 milioni di contributo allo Stato e delle criticità legate al tema delle minori entrate da autovelox. L’estinzione dei mutui e la riduzione dei costi fissi ci permettono di trasformare i risparmi in cantieri e manutenzioni indispensabili per tutelare la sicurezza dei cittadini e la percorribilità delle nostre strade provinciali. Le somme della variazione odierna si sommano ai 35 milioni già stanziati per strade e ponti, dopo i 48 milioni del precedente quadriennio, che erano già il triplo di quanto investito nei dieci anni precedenti”.