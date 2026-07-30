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Aldo Cazzullo protagonista di “Castiglione Racconta” con il libro dedicato a Papa Francesco

di Redazione
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Castiglione della Pescaia (Gr) – Sarà Aldo Cazzullo il protagonista dell’ultimo appuntamento della seconda settimana di “Castiglione Racconta“, la rassegna letteraria estiva ideata e curata dal giornalista Pierfrancesco De Robertis.

L’incontro è in programma domenica 2 agosto, alle 19:00, in piazza Orto del Lilli, con uno dei giornalisti e scrittori più seguiti e apprezzati del panorama italiano.

Originario di Alba, Aldo Cazzullo è giornalista, scrittore e inviato speciale del Corriere della Sera, autore di numerosi saggi di storia e attualità tra i più letti in Italia. Alla carriera giornalistica affianca quella televisiva con il programma Una giornata particolare, in onda su La7, dedicato ai grandi protagonisti della storia.

A Castiglione della Pescaia presenterà ‘Francesco, il primo italiano‘, pubblicato nel 2025 da HarperCollins. Il volume ripercorre la figura di Papa Francesco, approfondendone il pontificato, il rapporto con l’Italia e il significato storico della sua eredità spirituale e culturale.

A dialogare con l’autore sarà Pierfrancesco De Robertis, giornalista e ideatore della rassegna.

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