Manifestazioni estive, l’opposizione: “Il Comune dimentica lo spirito del regolamento”

Gavorrano (Grosseto). “L’intervento di Confesercenti sulla programmazione delle manifestazioni estive nel Comune di Gavorrano non ci sorprende”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il gruppo di opposizione “Noi, per Gavorrano!”.

“Nei giorni scorsi avevamo già raccolto le preoccupazioni di cittadini e operatori economici del territorio, che ci avevano segnalato una concentrazione di eventi tale da rischiare di creare inevitabili difficoltà alle attività commerciali e della ristorazione – continua la nota -. Sia chiaro: il problema non sono le associazioni. Chi organizza feste e sagre dedica tempo, energie e passione alla nostra comunità, contribuendo a mantenere vive le tradizioni locali e ad animare il territorio. A loro va il nostro rispetto. Il problema è un altro. Il problema è la Giunta comunale, che ancora una volta dimostra di affrontare questioni delicate con superficialità, senza una visione complessiva e senza quella capacità di programmazione che dovrebbe caratterizzare una buona amministrazione”.

“Non è la prima volta che emergono criticità nella gestione del calendario delle manifestazioni – sottolinea l’opposizione -. Già nei giorni scorsi, da quanto ci risulta, erano state avanzate osservazioni sul superamento del limite massimo di durata previsto dal regolamento comunale per una delle manifestazioni in programma. Anche in quell’occasione, però, l’amministrazione ha preferito voltarsi dall’altra parte, lasciando cadere la segnalazione nel vuoto. Oggi Confesercenti torna sulla questione evidenziando non una, ma due criticità: il superamento della durata massima prevista dal regolamento e la mancata osservanza dell’intervallo minimo tra una manifestazione e l’altra nella medesima area. Due aspetti che avrebbero dovuto essere affrontati già nella fase di programmazione e che dimostrano come la Giunta abbia gestito la vicenda con leggerezza, anziché con il rigore che il proprio ruolo imporrebbe”.

“Il regolamento comunale sulle manifestazioni non è stato scritto per distribuire semplicemente le date sul calendario. È stato pensato per garantire un equilibrio tra le iniziative delle associazioni e le esigenze del tessuto economico locale, favorendo collaborazione, dialogo e una programmazione capace di valorizzare tutti – prosegue il comunicato -. La logica che ispira quel regolamento è semplice: le manifestazioni devono rappresentare un’opportunità per il territorio nel suo complesso, non diventare motivo di contrapposizione tra chi organizza gli eventi e chi ogni giorno tiene aperta un’attività commerciale. Per questo prevede criteri di programmazione, momenti di concertazione e strumenti finalizzati ad evitare un’eccessiva concentrazione degli eventi nella stessa area e nello stesso periodo. È proprio questo spirito che, a nostro avviso, è stato completamente disatteso. Gli eventi non sono un affare della sindaca o della Giunta, né possono essere gestiti come se appartenessero a qualcuno. Sono un patrimonio dell’intera comunità e devono essere programmati nell’interesse generale, tenendo insieme le esigenze delle associazioni, dei commercianti, dei pubblici esercizi e di tutti coloro che contribuiscono, ogni giorno, alla vitalità economica e sociale del nostro territorio”.

“Una buona amministrazione non aspetta che le categorie economiche arrivino allo scontro pubblico. Ascolta il territorio, raccoglie le segnalazioni, interviene quando emergono le prime criticità e costruisce gli equilibri necessari affinché tutti possano convivere e lavorare. Purtroppo, anche questa vicenda dimostra un modo di amministrare ormai ricorrente: ignorare gli avvertimenti, rinviare le decisioni e affrontare i problemi soltanto quando diventano di dominio pubblico – termina la nota -. Un metodo che non condividiamo e che, ancora una volta, finisce per danneggiare l’intera comunità di Gavorrano”.