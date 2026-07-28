Giustizia minorile, il Pd: “Il Governo sceglie la propaganda, non la prevenzione”

Grosseto. “Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri non modifica l’età dell’imputabilità dei minori, che resta fissata a 14 anni dall’articolo 98 del Codice Penale. Introduce invece una presunzione di capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria, spostando sulla difesa l’onere di dimostrare l’eventuale immaturità del minore”.

A dichiararlo è Gabriella Capone, consigliera comunale del Pd di Grosseto.

“Presentare questa misura come un provvedimento ‘anti gang’ rischia di alimentare una narrazione emergenziale senza incidere sulle reali cause della criminalità minorile. È difficile immaginare che un adolescente scelga di delinquere o meno sulla base di una norma processuale. L’effetto deterrente appare, quindi, pressoché inesistente – sottolinea Capone -. La giustizia penale minorile italiana rappresenta un modello riconosciuto proprio perché valuta ogni caso singolarmente, accertando la maturità psicologica del minore prima di attribuirgli piena responsabilità penale. Una verifica che non dovrebbe essere data per scontata a quattordici anni. La sicurezza si costruisce innanzitutto con la prevenzione: scuola, educazione, inclusione sociale, sostegno alle famiglie e opportunità per i giovani. La repressione è necessaria quando serve, ma deve restare l’extrema ratio”.

“Colpisce infine una contraddizione politica: il Governo ritiene che un quattordicenne non sia sufficientemente maturo per affrontare percorsi di educazione sessuo-affettiva senza il consenso dei genitori – termina Capone –, ma presume la sua piena maturità per affrontare un processo penale senza una preventiva verifica della capacità di comprendere il disvalore delle proprie azioni”.