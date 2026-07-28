Disabilità e centri estivi, Gabbrielli: “Garantire educatori professionali per assicurare inclusione”

Grosseto. «Parlare di inclusione non basta: occorre creare le condizioni affinché ogni bambino e ragazzo, anche con disabilità, possa partecipare realmente alle attività sportive estive».

Con queste parole il consigliere comunale Amedeo Gabbrielli, del gruppo Noi Moderati – Udc – Popolari Civici, presenta la mozione con cui chiede al Comune di Grosseto di promuovere, insieme alla Società della Salute e all’Azienda Usl Toscana Sud Est, un progetto stabile per garantire la presenza di educatori professionali nei centri estivi e negli Educamp organizzati dalle associazioni sportive dilettantistiche.

«Le Asd svolgono un ruolo educativo e sociale prezioso per la comunità, accogliendo ogni anno centinaia di bambini e ragazzi – spiega Gabbrielli -. Per questo è fondamentale affiancarle, quando necessario, con figure professionali qualificate in grado di supportare i minori con disabilità più complesse, garantendo loro un’assistenza adeguata e la possibilità di vivere un’autentica esperienza di inclusione».

La presenza di personale specializzato rappresenta anche una tutela per gli operatori e per i responsabili delle associazioni sportive, che possono svolgere le proprie attività con maggiore sicurezza e con un supporto adeguato alle responsabilità educative e organizzative.

La mozione propone l’attivazione di procedure certe e tempestive per l’assegnazione degli educatori prima dell’avvio delle attività estive, la definizione di modalità che consentano ai ragazzi con disabilità di partecipare agli Educamp con il solo pagamento della quota assicurativa e l’istituzione di un tavolo permanente di confronto tra Comune, Società della Salute, Azienda USL, associazioni sportive e famiglie.

«L’inclusione non può essere affidata soltanto alla buona volontà: deve diventare una scelta concreta delle istituzioni – termina il consigliere comunale -. Investire sugli educatori significa tutelare i bambini e i ragazzi con disabilità, sostenere le famiglie e valorizzare il lavoro delle Asd, che ogni giorno rappresentano un presidio educativo e sociale fondamentale per il nostro territorio».