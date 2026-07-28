Da Paolo Gentiloni a Lella Costa: torna “Notizie dall’Amiata”

Amiata (Grosseto). Torna la prestigiosa rassegna culturale “Notizie dall’Amiata – Parole della contemporaneità”, dal 31 luglio al 2 agosto, sul Monte Amiata, con la partecipazione di scrittori, giornalisti e intellettuali, chiamati a dialogare su alcuni temi del nostro tempo.

L’iniziativa, ideata e curata da Mariolina Camilleri e Alessandra Sardoni e realizzata con la collaborazione dei Comuni di Santa Fiora, Castel del Piano, Arcidosso e Seggiano e delle Fondazioni Santa Fiora Cultura e Le Radici di Seggiano, quest’anno taglia l’importante traguardo della decima edizione.

Dieci edizioni che hanno consentito di indagare con l’aiuto di intellettuali sulle parole dell’attualità, quelle più utilizzate nel dibattito pubblico, quelle più dense di significati, o quelle più ambigue o più nette. Anche quest’anno saranno quattro gli incontri, che si svolgeranno in altrettanti luoghi simbolo dei comuni promotori dell’iniziativa.

Il programma

Sarà l’ex Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ad aprire il festival venerdì 31 luglio, alle 19, a Castel del Piano, in piazza Bellavista, con la corrispondente da Berlino di Repubblica Tonia Mastrobuoni e Maurizio Mannoni, un habitué della rassegna fin dalla sua prima edizione nel 2016. Punto di partenza del dibattito una parola particolarmente densa nel contesto attuale: “Difendersi”.

Sabato 1° agosto, alle 19, nel Giardino di Daniel Spoerri, a Seggiano, il grande immunologo Alberto Mantovani si confronterà con il giornalista e scrittore Marco Ferrante sui tanti significati del concetto di “Umano”, specie nel tempo dell’intelligenza artificiale.

Domenica 2 agosto doppio appuntamento: alle 11, alla Cascata d’Acqua d’Alto di Arcidosso, protagonista della riflessione sarà la parola “Masochismo”, con lo psicanalista e scrittore Vittorio Lingiardi, l’ambasciatore e analista geopolitico Piero Benassi e la conduttrice di Rai Radio3 Rosa Polacco.

Per chiudere il 2 agosto, alle 19, all’auditorium della Peschiera di Santa Fiora, Francesco Piccolo e Lella Costa racconteranno cosa significa per loro essere ironici e cos’è l’ironia, questa la parola chiave del dialogo fra due degli intellettuali più brillanti della scena attuale.

Nella serata di chiusura sarà ospite di “Notizie dall’Amiata” anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che introdurrà l’incontro.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per informazioni contattare Isabella Dessalvi, al numero 329.3132636, o Silvia Torrioli, al numero 320.1610513.